KANKAN : l’UFDG titille le RPG/Arc-en-ciel dans son bastion historique

Ces derniers temps, de nombreux jeunes de Kankan – autrefois acquis à la cause du parti au pouvoir, le RPG/Arc-en-ciel – quittent le navire jaune pour rejoindre l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le principal parti de l’opposition guinéenne. Cette réalité est visible dans plusieurs quartiers de la ville, avec des kiosques aux couleurs et à l’effigie du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo qui poussent un peu partout dans la commune urbaine de Kankan.

Rencontrés ce mercredi matin par Ledjely.com, ces nouveaux militants expliquent les raisons leur adhésion au sein du principal parti de l’opposition au régime du président Alpha Condé par les frustrations accumulées contre la gouvernance du président Alpha Condé et un nouvel espoir porté à l’ancien Premier ministre.

Du rond-point Kefinah aux quartiers Senkefara 1 et 2 en passant par plusieurs autres quartiers de la commune urbaine, le vert et le blanc, les couleurs de l’UFDG, rivalisent désormais le jaune du RPG/Arc-en-ciel, dans le ciel et les coins du Nabaya. Assis avec ses amis du Mouvement Cellou Dalein à Sekhoutoureyah 2020, au quartier Météo, Ibrahima Sory Kouyaté, le vice-président du mouvement revient sur les raisons de la création de ce mouvement de soutien au candidat de l’UFDG à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. « La cause réelle est la déception des dix années de gestion d’Alpha Condé. Il n’y a pas d’eau, ni de l’électricité. Les routes, nous n’en parlons même pas. Pire, les gens ne sont pas considérés au RPG. Notre adhésion au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée est sincère et sans conditions. Plusieurs cadres du parti au pouvoir sont venus nous voir afin de descendre nos banderoles et qu’après, ils nous donneront quelque chose, mais on a refusé car, nous ne sommes pas des marchandises de campagne », a-t-il déclaré.

Comme M. Kouyaté, Mami Rose – responsable d’un autre mouvement de soutien à l’UFDG installé au quartier Kabada 1 – se bat pour faire élire Cellou Dalein Diallo à la présidence de la République, le soir du 18 octobre. Elle explique le choix porté à l’ancien Premier ministre par son expérience dans l’administration guinéenne et l’espoir qu’il puisse permettre au pays d’entamer son décollage économique.

A Senkefara également, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) attire désormais plusieurs jeunes. C’est le cas de Mandjan Konaté, chef d’un autre mouvement de soutien à Cellou Dalein Diallo. « Nous sommes déterminés jusqu’à la fin de nos souffles à travailler pour le parti de Dalein. En moins de deux semaines de création, nous avons investi plus de cinq millions pour construire notre siège et à ce jour 1 280 personnes ont adhéré à notre bureau. Ce combat va continuer jusqu’à ce que notre candidat accède à la présidence de République », a-t-il promis.

Au niveau des responsables locaux du parti de l’opposition, on assure que ces multiples adhésions témoignent de la confiance que ces jeunes portent au projet de société de l’Union des forces démocratiques de Guinée et à la candidature de son leader, Cellou Dalein Diallo. Mohamed Barry, un des responsables chargés de la validation des bureaux et sous-sections du parti, est confiant que son parti continuera à séduire dans cette ville que le RPG/Arc-en-ciel considère comme son fief imprenable.

Michel Yaradouno