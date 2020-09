Le paysage littéraire continue d’élargir son champ avec la venue de nouveaux écrivains. Ce mercredi 23 septembre 2020, le lieutenant-colonel Hamidou Soumah, chef du Centre opérationnel de l’armée de terre au Camp Samory Touré a présenté son livre « Les nouvelles menaces sécuritaires de l’Afrique de l’Ouest et la riposte des pays de la CEDEAO ».

Cet ouvrage est un ouvrage de 138 pages divisé en deux chapitres, édité par l’Harmattan Guinée. Le premier chapitre parle des nouvelles menaces sécuritaires en Afrique de l’Ouest, notamment le trafic d’arme, le terrorisme, le trafic d’êtres humains et la traite des personnes.

Le deuxième chapitre, lui, parle de tout ce qui est institution de gestion de crise en Afrique de l’Ouest, notamment la CEDEAO, le G5 sahel et la force multinationale mixte de lutte contre le groupe Boko haram.

Selon l’auteur, « le deuxième chapitre parle également de cadre juridique des interventions de ces organisations, notamment la stratégie de lutte contre le terrorisme dans la CEDEAO, la convention de l’Afrique de l’Ouest sur la lutte contre les armes légères de petites calibres et le dispositif contre la traite des personnes et l’immigration clandestine ».

Pour le lieutenant-colonel, « la finalité recherchée en écrivant ce livre correspond à un souci personnel en tant qu’officier d’État-major, de contribuer à la sécurité de la Guinée en préparant un document d’anticipation stratégique ».

Parlant des menaces et se prononçant la question de savoir si la Guinée est à l’abri de ces menaces terroristes, il a répondu : « Je pense que pour le moment, la Guinée est un pays très stable et nous travaillons pour que cette stabilité puisse perdurer dans le temps. Depuis 2013, les troupes guinéennes sont déployées au Mali, j’étais là-bas avec le premier contingent et jusqu’aujourd’hui on est au 5e contingent à Kidal (…) La plupart des menaces qui peuvent arriver à la Guinée, on ne peut pas le dire clairement mais si on regarde la dynamique des groupes armées terroristes, aujourd’hui, le centre de gravité se trouve vers le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C’est ce qu’on appelle la zone des trois frontières. On peut dire que la menace est stratégique par rapport à la Guinée parce qu’elle est distante encore. Mais, je suis sûr que les forces armées guinéennes sont en train de travailler sur les stratégies pour pouvoir contrecarrer toutes ces menaces ».

Balla Yombouno