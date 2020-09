Le ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes entreprises, accompagné du vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, était ce samedi à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia pour de rencontres-débats avec les étudiants et enseignants chercheurs de l’institution d’enseignement supérieur. Une occasion pour le ministre Tibou Kamara de parler du livre du président Alpha Condé intitulé « Une certaine idée de l’Afrique », sorti récemment par la maison d’édition Harmattan Guinée.

Devant les étudiants et enseignants chercheurs de l’université, Tibou Kamara a fait une présentation sommaire du livre. « D’abord, il faut retenir que c’est un livre africain ; ça veut dire un livre où quelqu’un, en l’occurrence François Soudan, pose des questions et un autre, le Pr. Alpha Condé, répond à ces questions. C’est un échange dynamique et personnel. J’ai salué l’esprit de liberté des questions qui n’étaient pas du tout des questions de complaisance. Ce sont des questions qui amèneraient le président de la République à sortir toute sa réserve », a-t-il expliqué, assurant que le président Alpha Condé s’est montré en homme franc, direct…

S’adressant aux étudiants et « à la nouvelle génération », Tibou Kamara a indiqué que ce livre, au-delà de relater le parcours politique du président Alpha Condé, « comporte énormément de leçons de vie ». « La première leçon que j’en tire personnellement, c’est la patience. Dans le paysage politique de notre pays, il faut s’armer de patience et de persévérance pour atteindre un objectif. La leçon de vie donc, à force de patienter, de persévérance, le président Alpha Condé nous apprend que rien est impossible », a-t-il fait remarquer.

Après cet exposé du ministre, certains étudiants ont exprimé leur satisfaction. C’est le cas de Abdoulaye Sanoh. « En termes de leçon, il faut retenir que le contenu du livre que j’ai parcouru est un livre qui est plein d’enseignements et aussi scientifique que des leçons de vie. Parlant des enseignements scientifiques, il faut retenir à ce niveau que le Pr. Alpha Condé a réussi à mettre en évidence ce que l’on peut appeler ‘la théorie de libéralisme’. Ce livre m’expire la patience, il faut reconnaitre que derrière ce livre, se cache un homme patient. Un homme qui a su nourrir la patience, qui a gardé la patience et dont la patience a servi », a estimé cet étudiant de la faculté des Sciences économiques et de Gestion.

« Dans ce livre, le Pr. Alpha Condé a raconté son histoire, tout ce qu’il a vécu depuis qu’il était leader politique jusqu’à ce qu’il soit président de la République. Et d’après ce que j’ai compris, il s’est battu pour l’Afrique et continue à le faire », a noté N’nabinty Camara, étudiante en L2 au département Sciences comptables.

Balla Yombouno