Dans la rue ou par les urnes, l’alternance se fera en 2020

2020, une année charnière et décisive à la fois. Année également pleine de rebondissements, d’incertitude et de suspense. Aucun sondage ne peut prédire ce qui se passera, aucun pronostic n’est encore gagné d’avance. La bataille sera âpre certainement jusqu’à la dernière minute.

Toutes les voies seront explorées pour espérer avoir raison d’Alpha Condé et obtenir pacifiquement ou au forceps l’alternance démocratique tant souhaitée par les Guinéens dans leur majorité saine.

Il ne fait désormais l’ombre d’aucun doute qu’Alpha Condé est candidat à son 3e mandat illégal. Mais en face, le FNDC lui aussi ne laisse place à aucun doute quant à sa détermination à l’en empêcher coute que coûte. Pour les acteurs politiques, toutes les cartes ont été redistribuées. Certains qui n’avaient pas participé au double scrutin référendaire et législatif de mars 2020, ont préféré aller à l’improbable présidentielle d’octobre prochain avec AlphaCondé et sa constitution. Prenant à contrepied Alpha Condé et sa majorité présidentielle qui, manifestement, espéraient un nouveau boycott.

Quoi qu’on puisse dire, les acteurs de l’épreuve fatidique que nous impose Alpha Condé autour de l’alternance sont connus. Chaque acteur dans son rôle joue sa survie au soir du 18 octobre 2020, et même avant. Faites vos jeux, rien n’est à exclure.

Alpha Condé peut bien éviter au pays et à lui-même une humiliation identique dont s’était couvert le Gambien, Yahya Jammeh. Il peut encore sauver la face en acceptant sa défaite le 18 octobre et ainsi emboîter les pas d’Abdoulaye WADE. Car, il faudrait qu’il se rende bien compte de l’évidence qu’il ne pourra plus être le Président de la République de Guinée après cette date. Malheureusement, il n’est pas évident qu’il choisisse la voie de la sagesse. Comme à ses habitudes, il continuera à s’entêter jusqu’à se faire chasser par la rue ou par les urnes. Ainsi, comme les régimes précédents, son parti Etat, le RPG mourra de sa belle mort politique.

En plus de sa candidature illégale et antidémocratique, Alpha Condé aura montré au monde entier les limites de son parcours de soi-disant opposant historique. Mais aussi, il a permis d’exposer davantage les vrais visages de certains Guinéens dans toutes les catégories confondues : une administration à sa solde, une armée tout sauf républicaine, une presse peu objective et partisane. Quid de la société civile et des organisations syndicales moribondes et agonisantes ? Une classe politique divisée et affairiste, une élite guinéenne équilibriste et de religieux accommodants. Que dire de nos artistes à l’engagement fluctuant en fonction de la valeur du billet de banques. Bref, des Guinéens qui préfèrent un semblant de bonheur à l’honneur, le ventre plutôt que la patrie.

L’entêtement d’Alpha Condé aura néanmoins révélé également la plus grande partie des patriotes qui font le choix de la République et qui, au sein du FNDC, mènent avec honneur et dignité la lutte démocratique. Heureusement qu’avec l’aide du numérique, nous serons là pour interroger les archives de chacun. Des archives dont le contenu ne sera pas, lui, manipulé à la guise du Prince. Plus que jamais, le projet suicidaire d’Alpha Condé a montré jusqu’où notre société est en faillite, en manque de référence, de valeur morale et d’intégrité.

Partisans du troisième mandat, que faites-vous de votre dignité ? Que comptez-vous laisser à votre postérité ? Osez briser la chaine et osez remettre vos familles, votre entourage dans le chemin glorieux de l’histoire du pays.

IbOu Diallo

Jeune MoDeL|Membre du FNDC