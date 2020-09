Le ministère de l’Education récompensera les lauréats aux examens nationaux

L’annonce a été faite par le chargé de communication du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation au cours d’un entretien avec les médias. Cette initiative du département s’inscrit dans sa dynamique de promouvoir un enseignement d’élite, basé sur le mérite.

Selon Mamady Sidiki Camara, le chargé de la communication du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, la cérémonie de récompense pour les lauréats de cette année et leurs encadreurs, aura lieu ce jeudi 1er octobre 2020, à partir de 09 heures, dans la salle des actes du palais du peuple et est placé sous le haut patronage du gouvernement guinéen.

Au cours de cette cérémonie, plus d’une centaine d’élèves de Conakry et de l’intérieur du pays sont attendus pour recevoir des prix d’encouragement et de félicitations de la part du département de tutelle.

Sont concernés aussi des enseignants qui se sont illustrés ainsi que les Directeurs Préfectoraux de l’Education et Directeurs Communaux de l’éducation des localités dont ils relèvent, seront aussi présents et recevront leurs prix.

