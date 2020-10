CONAKRY : les lauréats des examens nationaux reçoivent leurs prix

Comme prévu, le Premier ministre, chef du gouvernement, a officiellement remis ce jeudi 1er octobre 2020 à Conakry, les prix aux lauréats des examens nationaux session 2020 mais aussi aux enseignants qui se sont fait remarqués, bénéficiant chacun un montant de trois millions de francs guinéens qui leur sera donné dans les jours à venir.

Rêvant sur le nombre de lauréats à bénéficier ces prix, Néné Fatou Diallo, la secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a indiqué : « On a 25 lauréats pour le baccalauréat unique où il y a trois profits. Et nous avez au niveau du BEPC les 16, c’est-à-dire les 8 premiers de l’enseignement général de chaque région et les 8 premiers de franco-arabe de chaque région. Ensuite, pour les examens d’entrée en 7ème, vous avez 76 : les premiers en franco-arabe 38 et premiers de enseignement général 38. Ce qui fait 76 qui ont été primés ».

Au cours de la même cérémonie, plusieurs enseignants ont été primés. « Avec les enseignants, c’est la même chose. C’est en fonction du nombre d’élèves pour l’examen d’entrée en 7ème année (…) Ce sont 76 enseignants qui ont été primés. Les élèves dans les 38 DPE. Il y a un premier dans chaque DPE. Donc, l’enseignant qui tenait la classe de cet élève c’est lui qui est primé. Si vous venez au baccalauréat et au BEPC, on à rechercher la note la plus élevée du candidat, si c’est en mathématiques qu’il a eu 19 sur20 c’est le professeur de mathématique qui l’a enseigné qui va être primé ».

Prenant la parole, le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, s’adressant aux lauréats, les a remercié et félicité pour les efforts fournis nuits et jours pour être leur succès. « Vous l’avez rêvé, vous l’avez voulu et vous l’avez fait. Vous êtes les meilleurs de cette année et vos noms sont immortels. A ce hommage mérité, associons vos enseignants, tout vos enseignants, ceux qui sont dans cette salle et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd’hui et qui ont participé pleinement à votre formation. Merci à vos parents pour avoir assuré votre surveillance de devoir à la maison et les moyens pour vous entretenir », a déclaré Dr Bano Barry.

Djibril Soumah est l’un des lauréats du baccalauréat unique de cette année, option Sciences mathématiques dans une école privée de Matoto. Interrogé par notre reporter, il n’a pas caché sa satisfaction. « J’ai été 4eme de la République et je suis très content d’être parmi les lauréats. Une fois à l’université, je ferai l’architecture car le pays est en chantier. C’est une façon pour moi de mettre nos ressources en valeur. Alors, je demande à l’Etat de m’orienter là-bas », a annoncé le futur étudiant.

Prenant la parole, le Premier ministre, chef du gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana a énuméré les réformes entreprises par le chef de l’Etat dans le secteur éducatif avant de féliciter les lauréats de cette année ainsi que leurs parents pour leur encadrement. « L’enfant est ce que la famille voudrait ce qu’il soit. Je tiens à rendre hommage aux parents d’élèves pour avoir réussi à faire distinguer leurs enfants dans ces épreuves d’évaluation », a-t-il déclaré.

Pour terminer, Ibrahima Kassory Fofana a ajouté que cette récompense n’est qu’un début, car son gouvernement encouragera les ministres en charge de l’éducation pour la valorisation du système éducatif guinéen.

Les lauréats de l’examen d’entrée en 7ème année et du Brevet d’étude premier cycle ont reçu chacun trois livres et un montant d’un million de francs guinéens et les lauréats du baccalauréat ont reçu une tablette et un dictionnaire.

Quant aux enseignants, chacun recevra dans les jours à venir un montant de trois millions de francs guinéens.

Balla Yombouno