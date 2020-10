EDUCATION : la cérémonie de récompense des lauréats transformée en mouvement de soutien

Comme annoncé dans l’une de nos dépêches, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation procède ce jeudi 1er octobre à la remise des prix aux lauréats des différents examens nationaux session 2020.

Cependant, cette cérémonie qui se tient au Palais du peuple a été transformée en mouvement de soutien à la candidature du président Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre prochain pour un troisième mandat. C’est le Premier ministre et directeur de campagne du RPG/Arc-en-ciel, Ibrahima Kassory Fofana, qui présidera la cérémonie.

Dans la salle, on peut remarquer la mobilisation des enseignants, les DPE et DCE tous en uniforme. Et sur les banderoles, on peut lire : « Les enseignants de la République de Guinée magnifient les efforts du chef de l’Etat en faveur de la promotion de l’excellence scolaire et disent OUI pour l’accompagnement à aux élections présidentielles ».

Plus loin, c’est écrit : « Remise de prix aux lauréats des examens nationaux. Les enseignants de Guinée soutiennent et plébiscitent le président Alpha Condé ».

Au moment où nous mettons cette dépêche en ligne, le Premier ministre a déjà fait son entrée dans la salle.

Balla Yombouno