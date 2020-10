Plusieurs députés et cadres du ministère du Budget outillés sur les procédures budgétaires

Après trois jours de formation sur les procédures de préparation, d’exécution et de contrôle budgétaires, plusieurs députés de l’Assemblée nationale et des cadres du ministère du Budget – initiateur de cet atelier – ont bouclé ce jeudi cette séance par la remise des satisfécits. En effet, c’est dans le souci de renforcer les capacités des nouveaux élus et leur personnel d’appui que le ministère du Budget a initié cet atelier.

Au cours de cette formation, plusieurs thématiques ont été enseignées comme le cadre législatif et réglementaire du système de gestion des finances publiques, la présentation des lois de finances, la nomenclature budgétaire de l’Etat, la procédure de préparation et d’adoption du budget, l’exécution et le contrôle du budget.

Togba Traoré, le président de la commission économique et financière, du plan et de la coopération, a, au nom des participants, remercié le ministère du Budget pour cette initiative. « Je voudrais remercier le président de l’Assemblée nationale pour avoir bien perçu la nécessité d’organiser cet atelier à quelques jours de la prochaine session budgétaire qui aura en charge l’examen des lois de finances. Je remercie également le ministre du Budget et les cadres de son département pour la qualité de leur appui au renforcement des capacités des honorables députés », a-t-il déclaré.

Après cette session de formation, Ismael Dioubaté, le ministre du Budget, se dit convaincu que les sessions de formation et de renforcement des compétences suivies par ses cadres et des députés vont leur permettre d’enrichir leurs débats lors des différents travaux sur le vote des lois de finances, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation de leurs politiques publiques et ce conformément, dit-il, aux dispositions de la constitution en son article 80. « Vous avez eu l’occasion de partager avec les cadres de mon département des connaissances et expériences pratiques tirées de la loi organique relative aux lois de finances, du cadre de gouvernance des finances publiques, du règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique », a indiqué M. Dioubaté.

Le député Michel Kamano, le premier questeur à l’Assemblée nationale, a, au nom du président de son institution, exprimé la satisfaction du parlement guinéen pour l’organisation de cet atelier au moment où la session unique démarre le lundi 5 octobre 2020. « Organiser un atelier d’échanges sur les nouvelles procédures d’élaboration, d’exécution, de contrôle du Budget, est arrive à point nommé. C’est pourquoi le président l’assemblée est très satisfait à remercier le gouvernement, à travers le ministère du Budget, remercier les cadres animateurs de ces échanges au moment duquel ils ont échangé de façon très fructueuse ».

Balla Yombouno