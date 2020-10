Alors que la campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre prochain est officiellement ouverte depuis deux semaines, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a du mal à mener correctement la sienne. En effet, les premiers lots du matériel électoral commandé par le principal parti de l’opposition ont été confisqués par les autorités guinéennes une fois arrivés sur le territoire national.

Dans un communiqué publié ce vendredi 2 octobre 2020, la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo a dénoncé la saisie du premier camion contenant le matériel commandé par le parti à arriver en Guinée, qui a été conduit vers le camp militaire Elhadj Oumar Tall de Labé, où le convoyeur de la cargaison, le chauffeur, l’apprenti, le camion et son contenu sont actuellement détenus, et le fret aérien arrivé à Conakry.

L’UFDG a souligné que ce camion et son contenu avaient franchi la frontière entre la Guinée et le Sénégal bien avant la décision prise par les autorités guinéennes de fermer la frontière de Sambaïlo. Pour le parti de l’ancien Premier ministre, cette décision vise à empêcher l’arrivée du reste de matériel de campagne de l’UFDG. « Le camion qui était passé avant la fermeture arbitraire de la frontière tout comme le matériel importé par fret aérien se trouvent confisqués sans aucune raison valable », a-t-il déploré dans son communiqué, dénonçant et condamnant « fermement cette persécution par Alpha Condé de son principal opposant allant jusqu’à l’empêcher d’importer, de disposer et de distribuer son matériel électoral ».

Par ailleurs, le principal parti de l’opposition guinéenne s’inquiète d’une possible tentative de manipulation de l’opinion publique sur la nature de la cargaison commandée par l’UFDG, accusée par le régime du président Alpha Condé de vouloir déstabiliser la Guinée. « Nous mettons en garde contre toute introduction d’objets compromettants dans la cargaison dudit camion à l’effet de justifier les allégations mensongères selon lesquelles l’UFDG formerait des mercenaires et importerait des armes pour déstabiliser le régime », a ajouté le parti avant d’attirer « l’attention du peuple de Guinée et de la communauté internationale sur l’utilisation par le candidat Alpha Condé de ses pouvoirs de Président de la République pour nuire à son concurrent en se servant illégalement de l’administration au mépris de la neutralité du service public ».

Après avoir dénoncé cette situation, la Direction nationale du parti a exigé « la remise immédiate au propriétaire légitime des cargaisons du matériel injustement retenu au camp El Hadj Omar Tall de Labé et à l’aéroport de Conakry ».

L’UFDG assure avoir respecté toute la procédure dans le cadre de l’importation de son matériel électoral, allant de la déclaration de contenu jusqu’au paiement intégral de la taxe douanière.

Reste à savoir si les autorités guinéennes accepteront de libérer le matériel électoral du principal adversaire du président Alpha Condé pour qu’il puisse enfin faire correctement sa campagne électorale, à un peu plus de deux semaines du scrutin présidentiel jugé à haut risque par de nombreux observateurs.