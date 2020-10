ALPHA CONDÉ : « On ne prend pas le pouvoir dans le sang »

Le président de la République, candidat pour un troisième mandat, était ce samedi 3 octobre à l’esplanade du Palais du peuple, pour répondre à l’invitation de ses militants réunis dans le cadre du lancement officiel à Conakry de la campagne électorale du parti au pouvoir.

Dans son intervention, Alpha Condé a invité les jeunes à ne pas céder à la violence et à aller voter massivement pour lui le 18 octobre prochain. « Les jeunes, il ne faut jamais jeter des pierres. On a besoin de vous, on veut que vous viviez pour mieux diriger la Guinée demain et non mourir en jetant des pierres, en cassant des véhicules », a-t-il déclaré.

Plus loin, il s’est attaqué à ses adversaires politiques, notamment Cellou Dalein Diallo – accusé d’avoir recruté des mercenaires pour déstabiliser la Guinée – sans le citer nommément. « On ne prend pas le pouvoir dans le sang. On ne prend pas le pouvoir en cassant des véhicules. On ne prend pas le pouvoir en provoquant les autres. Alors, je vous en prie ne répondez pas à la provocation, n’insultez personne. Laissez les avec leur façon d’agir. Bientôt, ils seront dans la poubelle de l’histoire (…) Il y aura beaucoup de changements. Nous avons dit gouverner autrement, ça veut dire plus d’impunité, plus de corruption, plus de copinage, plus de népotisme et les richesses de la Guinée doivent servir à la Guinée, aux jeunes et aux femmes », a promis le président guinéen au pouvoir depuis décembre 2010.

Poursuivant son intervention, Alpha Condé a fait une promesse aux jeunes. « Vous êtes avertis les jeunes : d’ici 2021, je vous jure que nous créerons 100 000 jeunes hommes d’affaires (…) Alors, jeunes de Guinée debout ! Jeunesse debout ! Le 18 octobre montrez que vous êtes pour l’avancée de la Guinée et tous votez RPG », a-t-il invité.

Alors pour garantir sa victoire, le candidat du PRG/Arc-en-ciel a demandé à ses militants de retirer leurs cartes d’électeurs. « Nous connaissons le complot de nos adversaires, ce qu’ils veulent en Guinée. Nous savons qu’en Guinée c’est la CENI qui organise les élections et qui proclame les résultats (…) Alors, ne lancez pas des pierres. Parce que les gens qui provoquent, ils veulent qu’on (riposte) et qu’on dise il y a la guerre (en) Guinée. La Guinée appartient à nous tous. La Guinée a vécu lors du referendum, malgré toutes les menaces intérieures et extérieures. La Guinée gagnera le 18 octobre pour continuer », a assuré le président Alpha Condé.