Cellou Dalein Diallo condamne les attaques contre le cortège de Kassory Fofana

Quatre jours après, Cellou Dalein Diallo condamne les incidents enregistrés le mercredi 29 septembre 2020, respectivement à Labé et Dalaba, contre la délégation du premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana. Via sa page facebook, le principal challenger du président sortant s’élève contre « ces violences », dit-il, et exhorte les autorités locales à oeuvrer de manière à retrouver et traduire les auteurs de cette agression devant les tribunaux. S’exprimant au lendemain du vandalisme réservé aux fan zones qui lui sont favorables notamment à Kankan, Cellou Dalein Diallo invite en outre les acteurs politiques et plus globalement l’ensemble des citoyens à la retenue et à la responsabilité.