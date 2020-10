CAMPAGNE ELECTORALE: la HAC s’élève contre les « discours de haine et d’incitation à la violence »

Enfin, la Haute autorité de la communication (HAC) sort de sa réserve pour dénoncer les discours au ton guerrier qui sont tenus depuis le début de la campagne électorale. L’instance de régulation des médias dit déplorer cet état de fait et rappelle aux médias qu’en cette période si sensible, ils doivent faire preuve de professionnalisme, de responsabilité et de civisme. Elle les invite en particulier à réserver un « traitement équitable, impartial et objectif » des candidats en lice. La HAC dans un communiqué transmis à notre rédaction appelle enfin les acteurs politiques à la « retenue ».

La Haute Autorité de la Communication suit avec beaucoup d’attention le déroulement de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

La HAC constate avec préoccupation et déplore la tenue de discours de haine et d’incitation à la violence. La HAC, soucieuse de voir une campagne électorale sans violence et une période post-électorale apaisée, demande aux médias de privilégier la préservation de la paix et de l’unité nationale.

La Haute Autorité de la Communication insiste sur le rôle primordial des médias en cette phase de consolidation de la démocratie et compte sur le professionnalisme, la responsabilité et sur le civisme des acteurs des médias.

La HAC demande à l’ensemble des acteurs politiques et à tous les usagers de la communication de faire preuve de retenue pendant cette campagne, en s’interdisant tout discours susceptible de porter atteinte à l’unité nationale.

La HAC invite les médias guinéens à un traitement équitable, impartial et objectif des candidats en lice. Elle leur demande de contribuer, par un travail professionnel et exemplaire, à la transparence et au succès du processus électoral.

Conakry, le 3 octobre 2020

La Haute Autorité de la Communication