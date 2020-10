KANKAN : l’UNICEF, l’OMS et les autorités sanitaires font le bilan des réformes du PEV

En prélude aux activités de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, les responsables du ministère de la Santé et ses partenaires, notamment l’UNICEF et l’OMS, ont organisé ce jeudi 1er octobre, un point de presse à Kankan. L’objectif était de revenir sur les grandes réformes engagées dans le cadre de la prise en charge des maladies des enfants, rapporte le correspondant du Djely basé en Haute-Guinée.

A l’entame des interventions, les efforts consentis dans le cadre de la l’amélioration du programme élargi de vaccination dans notre ce pays grâce à l’appui des partenaires ont été loués. La vaccination a lieu actuellement dans presque tout le pays à travers les postes et centres de santé. Revenant sur la campagne de prévention contre la poliomyélite, Dr Moustapha Dabo, le coordinateur national du PEV soins de santé au ministère de la Santé, est revenu sur les activités ayant abouti à son organisation et les nouvelles stratégies. « Depuis plus de 30 ans, notre pays organise les vaccinations contre la poliomyélite. Nous sommes parvenus à éradiquer certains types de maladies grâce à ce travail et à des campagnes de routine organisées dans les centres de santé. Mais avec de nouvelles naissances et les cas de réticences, nous ne parvenons à éradiquer ce type poliomyélite dérivé ; d’où la tenue de ladite campagne. Grâce à l’appui des partenaires, nos équipes feront le porte à porte dans les dix-huit districts sanitaires du pays pour vacciner les enfants de moins de cinq ans. Le monitoring sera aussi fait par nos amis de la croix rouge et l’appui CDC a permis d’avoir les superviseurs nationaux qui appuieront et aideront à l’atteinte les résultats escomptés », a-t-il expliqué.

Émue du débat, Docteur Roxi N’Kiko, déléguée de l’UNICEF et représentante à la rencontre de Monsieur le représentant pays de l’UNICEF en Guinée, a étalé l’accompagnement fait par son organisation dans le cadre de l’organisation de cette campagne. « Notre institution et d’autres partenaires ont aidé le pays dans l’achat des vaccins et leur acheminement en Guinée, UNICEF vient aussi en appui à la mobilisation communautaire avec le déploiement et la prise en charge de 2 131 mobilisateurs sociaux qui passeront les messages afin d’inviter les citoyens à garder leurs enfants à domicile. Nous avons également mis à la disposition de la croix rouge les fonds pour surveiller la qualité des vaccins afin d’être rassurés que le nombre de vaccins utilisés est égal au nombre d’enfants réellement vaccinés ; et puisque nous sommes en période de Covid-19, les moyens de prévention, notamment les masques faciaux et chirurgicaux et les produits de lavage des mains, pour éviter tout cas de contamination au nouveau coronavirus ».

Pour sa part, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la conférence a invité la presse à s’impliquer grandement dans la sensibilisation des citoyens pour une parfaite réussite de cette campagne.

Pour rappel, plus d’un million d’enfants dont l’âge varie entre 0 et 59 mois sont concernés par cette campagne. Ce vaccin est pour l’instant le seul moyen de prévention à la poliomyélite et il est inoffensif, ont conclu les conférenciers.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com