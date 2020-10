Le président de l’Assemblée nationale issue du double scrutin controversé du 22 mars dernier a, au cours de l’ouverture de la première session unique de la 9ème législature ce lundi 5 octobre 2020, invité la classe politique guinéenne à plus de responsabilité en cette période électorale.

A l’entame de son intervention, Amadou Damaro Camaro, a déclaré qu’une « nouvelle génération d’hommes politiques tente, malheureusement, de briser les liens conviviaux multiséculaires qui ont toujours sous-tendu les interactions entre les différentes communautés de la République. Nous devons rester attachés à cette diversité qui constitue la force et l’essence même de notre nation ».

Allant dans le même sens, il a ajouté que « c’est pour cette raison que je demande plus de retenue aux acteurs politiques dans les déclarations qui visent à diviser et à mettre dos à dos nos différentes communautés. Les discours de haine, d’appel à la violence sont intolérables. J’exhorte à la lucidité et à la responsabilité des uns et des autres pour préserver la paix et la quiétude sociale en Guinée », a invité Amadou Damaro Camara.

Cette session s’ouvre à moins de deux semaines de la tenue de l’élection présidentielle du 18 octobre. A cette occasion, le patron du parlement guinéen appelle tout le monde à non seulement participer au vote, mais également à promouvoir la tolérance, les valeurs de démocratie, de loyauté et de respect, de l’honneur et de l’opinion des autres.

S’adressant aux partis politiques en lice, il les a exhortés à un esprit républicain et citoyen. « Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l’intégrité du territoire et l’ordre public », a-t-il ajouté.