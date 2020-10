FARANAH : le secrétaire fédéral de l’UFDG satisfait de l’accueil réservé à Cellou Dalein Diallo

Ce mardi, c’est une marée humaine qui a reçu le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, dans la ville de Faranah. Cellou Dalein Diallo a animé un meeting géant dans cette préfecture de la Haute-Guinée, au compte de la campagne électoral. En effet, le principal adversaire du président Alpha Condé y a eu droit à un accueil chaleureux. Une mobilisation dont se félicite le responsable fédéral de l’UFDG à Faranah, la ville natale du premier président de la Guinée, Ahmed Sekou Touré.

Au lendemain de cette mobilisation de taille, certains se demandent comment le parti de l’ancien Premier ministre a pu mobiliser autant dans cette région autrefois chasse gardée du RPG/Arc-en-ciel. Le candidat Cellou Dalein Diallo y a en effet été accueilli par une population en liesse.

Joint au téléphone, Elhadj Boubacar PDG Barry, le secrétaire fédéral de l’UFDG à Faranah, est tout d’abord revenu sur les derniers événements ayant fait un mort dans la ville, la semaine dernière. « La CEPI a établi un programme de campagne pour chaque parti. Le premier jour nous a trouvé sans qu’on ne finisse tout le travail. Donc, nous n’avions pas voulu faire de meeting, mais on a décidé d’organiser une assemblée générale au siège et c’est quand nos militants rejoignaient les lieux qu’ils ont été agressés ; faisant un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels. Heureusement, l’implication du Sotikemo et des sages a permis de trouver une issue favorable à la désescalade. Car nous avions toujours vécu ensemble ici. Et c’est pourquoi dès que le candidat Cellou Dalein est venu, il a été conduit chez les sages », a-t-il rappelé.

Par rapport à la mobilisation grandiose pour le meeting, cet ancien du PDG-RDA, explique : « Nous sommes bien implantés, on a des comités de base et toutes les sections au complet. Les gens croient en notre leader et à son projet de société. Les gens souhaitent que Cellou Dalein Diallo soit président. Les différentes adhésions et les frustrations au sein du parti au pouvoir, le RPG/Arc-en-ciel, nous ont permis de mobiliser aisément nos militants et sympathisants. Quand j’ai vu le monde, j’ai failli pleurer puisque c’est l’une des rares fois que de telles mobilisations soient faites dans la ville et j’en suis réconforté », a-t-il déclaré.

A la question de savoir si les militants avaient reçu de l’argent pour sortir, l’interlocuteur tranche : « Nous ne sommes pas riches et on ne peut pas donner de l’argent à tous ces militants qui sont sortis pour accueillir Cellou Dalein Diallo. D’ailleurs, on a demandé à nos sections des sous-préfectures de rester sur place et de se faire représenter que par trois personnes, car nous ne pourrons pas nourrir et donner du transport à tout ces gens. Ceux qui ont été vu hier sont nos vrais militants et ils sont composés de toutes les ethnies de la Guinée ».

Pour finir, le secrétaire fédéral de l’UFDG a Faranah se dit certain de la victoire de son candidat et invite les Guinéens à cultiver la paix. « C’est le meilleur parmi les douze candidats à l’élection présidentielle de cette année et il connaît mieux ce pays. Préservons notre pays, car c’est notre seul patrimoine commun », a-t-il conclu.

Michel Yaradouno