KANKAN : l’UFDG impute à Alpha Condé la responsabilité de l’attaque de son siège

Nous l’avions déjà rapporté ici. Le week-end dernier, des sites aménagés par des partisans de l’Union des forces démocratiques de Guinée ont été attaqués à Kankan. Sites au nombre desquels le siège local dudit parti. Dans la foulée, des banderoles de partisans de Cellou Dalein Diallo ont également été arrachées par les agresseurs. Depuis, la situation sur place s’est quelque peu calmée, grâce notamment à l’appel à la retenue lancé par les sages de la ville. Mais du côté du principal parti de l’opposition, un communiqué publié ce mercredi revient sur les événements. Et Alpha Condé, le président de la République est nommément cité au nombre des responsables de ce qui est décrit comme une stratégie de harcèlement de l’UFDG dans une région considérée comme le fief du parti au pouvoir. « Alpha Condé a donné l’ordre ferme de saccager le siège de l’UFDG et d’effacer toute présence et toute visibilité du Parti dans le Nabaya », peut-on ainsi lire dans le communiqué de la Direction nationale de l’UFDG. Outre Alpha Condé, le parti de Cellou Dalein Diallo, comme on peut le lire dans le communiqué ci-dessous, pointe un doigt accusateur sur le général Bouréma Condé, Sorel Doumbouuya et Moussa Djan.