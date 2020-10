« Quand j’ai proposé au président Alpha Condé de mettre en place une commission de levée de fonds pour l’accompagner. A sa décharge il m’a dit : Makalé, je ne veux l’argent d’aucune entreprise, d’aucun homme d’affaires pour être libre le jour où je serai élu. Donc, aucun homme d’affaires, ni KPC ni un autre, ne m’a donné un franc à remettre à Alpha », c’est la réponse donnée par Makalé Traoré, la présidente du Parti de l’action citoyenne dans le travail (PACT) à nos confrères d’Espace, sur les accusations de détournement de fonds de campagne lors de la présidentielle de 2010, formulées par le ministre Tibou Camara à son encontre de la candidate.

Sauf que, l’homme d’affaires cité dans cette affaire, à savoir Kerfalla Personne Camara (KPC), assure avoir effectivement donné de l’argent à l’ancienne directrice de campagne d’Alpha Condé en 2010 pour soutenir la campagne de l’actuel locataire du Palais Sekoutoureyah. KPC l’a dit ce mercredi matin dans l’émission Les Grandes Gueules sur radio Espace FM.

« (Makalé Traoré) est venue à mon bureau, elle m’a dit qu’Alpha Condé dit qu’il ne veut l’argent d’aucun entrepreneur, mais qu’en ce qui me concerne, elle vient me voir pour aider son candidat à gagner les élections à travers le soutien que je vais l’apporter. Compte tenu de nos relations et de tout le respect qu’il y avait entre nous, j’ai contribué. Elle m’a dit qu’elle va me mettre en contact avec Alpha Condé. Je lui ai dit que ma conscience m’interdit formellement d’être en contact avec des politiciens. Elle a dit et insisté que même si il n’y a pas de contact entre Alpha Condé et moi, mais qu’elle me ferait appeler par lui pour me remercier au téléphone. Je lui ai donné mon accord de principe, tout en lui souhaitant bonne chance. On s’est quitté comme ça. Mais Alpha Condé ne m’a jamais appelé, Madame Makalé également. C’est quelque semaines après que Madame Assiatou Baldé, à l’époque directrice générale au niveau de mon entreprise immobilière est rentrée dans mon bureau pour me demander de soutenir son candidat Alpha Condé. Je lui ai répondu que je l’ai déjà soutenu et elle a dit qu’il n’a rien reçu, j’ai rétorqué : je l’ai soutenu, j’ai donné à Madame Makalé. C’est ainsi qu’elle s’est retournée au siège du RPG/Arc-en-ciel (pour les informer). C’était ma première fois de parler au président Alpha Condé. C’était en 2010. Il m’a demandé si j’ai donné de l’argent à Madame Makalé, je l’ai confirmé que j’ai bel et bien donné de l’argent à Madame Makalé pour le soutenir, et tout de suite il a raccroché le téléphone. Je suis resté comme ça, je ne sais pas ce qui s’est passé derrière. Mais tout ce que je sais, c’est que je confirme avoir donné cette somme à Madame Makalé pour le Pr. Alpha Condé. Donc, si aujourd’hui elle me cite pour dire qu’elle n’a reçu l’argent d’aucun opérateur économique, c’est comme si elle me contredisait. C’est comme si je mentais à Alpha Condé en 2010. Aujourd’hui, je ne peux pas rester sans apporter un démenti sur ça », estime l’homme d’affaires guinéen.

A en croire KPC, personne ne connait le montant qu’il a donné parce qu’il n’a pas accepté de le divulguer, sous prétexte d’une promesse qu’il aurait tenue à la concernée, Makalé Traoré. Il assure que c’est une affaire connue de tous, puisque déjà débattue au siège du RPG/Arc-en-ciel.

Hawa Bah