Lancement de la campagne de vaccination contre la polio avec l’appui de l’UNICEF

Malgré la COVID, les activités de surveillance de la poliomyélite se sont poursuivies sur le terrain

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans le pays à la suite de la notification du premier cas de COVID-19 en Guinée le 12 mars 2020, les activités de surveillance de la poliomyélite se sont poursuivies sur le terrain. De juillet à septembre 2020, la Guinée a totalisé 18 cas de poliovirus de type vaccinal circulant, rapportés dans les régions de Kankan, Faranah et Nzérékoré. Faisant suite à la déclaration officielle du Ministre de la santé sur cette pandémie, le 07 août 2020, les partenaires techniques et financiers se sont mis à pied d’œuvre pour appuyer le pays à arrêter la circulation de ce type en Guinée.

C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination (PEV) en collaboration avec l’UNICEF et l’OMS ont procédé, ce jeudi 1er octobre, au lancement officiel des journées locales de vaccination contre la poliomyélite, au centre de santé de Salamani dans la commune urbaine de Kankan.

Cette campagne de vaccination concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans et s’inscrit dans le cadre de la prévention contre la propagation du poliovirus en Afrique, plus particulièrement en République de Guinée. Cette première phase de réponse à cette épidémie couvre 18 districts sanitaires du pays. Le financement global d’un montant de 1,279,593,99 $ a été entièrement pris en charge par l’UNICEF et l’OMS. Ces fonds serviront entre autres, à mobiliser sur le terrain 4263 vaccinateurs/volontaires, 2132 mobilisateurs, les médias locaux et 2150 superviseurs à différents niveaux.

Prenant la parole à cette grande cérémonie, Dr Mohamed Sako Sylla, Directeur régional de la santé de Kankan par intérim dira : « Nous avons effectué les investigations dans toutes les villes de la région. 13 cas ont été notifiés et c’est suite à cela que le ministère et ses partenaires ont pris le soin d’organiser cette campagne. Dans la région de Kankan, 419,353 enfants âgés de 0 à 5 ans seront concernés par cette campagne ».

Pour sa part, Almamy Simbily Camara, Directeur de cabinet, représentant le Gouverneur de la région de Kankan, a invité les agents vaccinateurs à fournir beaucoup plus d’efforts sur le terrain pour toucher un grand nombre d’enfants « Battez-vous pour que l’enfant se trouvant aux derniers confins de Kankan ait sa dose lui permettant de ne pas être invalide. Les autorités locales seront à vos côtés pour une parfaite réussite de cette campagne. Les enfants sont l’avenir de notre pays et j’invite donc les mamans à faire vacciner leurs enfants, car ce vaccin est inoffensif », a-t-il plaidé.

Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, quant à lui, a tout d’abord au nom de l’ensemble des partenaires techniques et financiers remercié les populations de Kankan et les autorités Guinéennes pour leur mobilisation pour la réussite de cette campagne, avant de rappeler la particularité de ce premier passage de 2020.

« Le 25 août dernier restera dans les mémoires africaines, car cette date coïncide à la déclaration officielle de la fin de la poliomyélite sauvage en Afrique. Cela témoigne que notre continent est aussi au rendez-vous du monde. Mais, des nouvelles formes de poliomyélite virus dérivés ont été récemment déclarés dans quatre régions du pays et c’est pourquoi les partenaires soucieux de la santé de tous ont mobilisé plus d’un million de vaccins pour nos enfants ».

Pour Mamadi Kourouma, conseiller, représentant le Ministre de la Santé, « Notre département veillera à l’atteinte des résultats escomptés, car la dynamique de développement sanitaire a pris son envol ».

Après les différents discours, les autorités de la région de Kankan et le Représentant de l’UNICEF ont procédé à l’administration des vaccins à un certain nombre d’enfants avant de faire la visite du centre de santé de Salamani pour un entretien avec le personnel et le dispositif mis en place pour cette campagne de vaccination. Au cours de cet entretien, les agents de santé ont témoigné de leur réelle satisfaction quant à l’appui incessant de l’UNICEF aux structures de santé dans la région de Kankan.

Cette journée de lancement s’est terminée par une conférence de presse animée par Dr Bachir Kanté, Chargé de Mission au Ministère de la Sante, Dr Moustapha Dabo, Coordinateur du Programme Elargi de vaccination, Rose Nkiko, spécialiste de l’immunisation à l’UNICEF Guinée et Henry Moudzeo, représentant du Directeur de l’OMS. Lors de cette rencontre, ils ont appelé les médias à s’impliquer massivement dans la sensibilisation à travers leurs médiums de proximité dans la lutte contre la poliomyélite dans la région de Kankan afin que les enfants partout où ils se trouvent en Guinée ne soient plus la proie de ce virus d’ici à l’horizon 2030.

Aboubacar Sidiki Diallo, Unicef Guinée