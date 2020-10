L’ONG OSH-Guinée et ses partenaires ont tenus une réunion de capitalisation du projet ‘’Campagne d’information et de sensibilisation des personnes handicapées sur la COVID-19’’, ce jeudi 8 octobre 2020, à la Direction nationale de l’Action sociale.

Goureyssi Diallo, le coordinateur dudit projet explique l’objectif de cette réunion. « Cette rencontre est une question de redevabilité et aussi de présenter les résultats du projet. Nous avions organisé une cérémonie de lancement où nous avions présenté les objectifs du projet ainsi que les résultats attendus. Donc, il fallait qu’on organise cette rencontre aussi pour partager les résultats et les acquis du projet », a-t-il indiqué.

Le partenaire financier se dit satisfait de l’ONG OSH-Guinée pour les activités réalisées, et lui a fait des recommandations. Mariam Baldé, assistante du projet Personnes handicapées au PNUD, note sa satisfaction. « A travers cette présentation, nous constatons que le partenaire a effectivement réalisé les objectifs qui étaient fixés dans le cadre de ce partenariat et tous les résultats qui étaient attendus d’eux. Ils ont effectué une mission de sensibilisation dans le cadre d’informer cette couche négligée. Ils ont aussi distribué des kits sanitaires dans le cadre de la prévention de cette pandémie. Nous recommandons à OSH beaucoup plus de rigueur dans les travaux qu’ils sont en train d’effectuer et aussi d’inclure d’autres personnes handicapées, qui ne sont pas au courant de votre existence », a-t-elle fait remarquer.

Selon Boubacar Atigou Diallo, chef de division, inclusion et autonomisation à la Direction nationale de l’Action sociale, le département se réjouit de cette jeune ONG qui est en train de mener des activités sur le terrain : « La mission de notre département est d’accompagner les ONG des personnes handicapées. A travers le financement de PNUD, nous avons vu que la structure OSH-Guinée est sérieuse et a mené des activités avec l’accompagnement de notre département. Nous allons toujours les appuyer dans leur combat pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées ».

A rappeler que le projet ‘’campagne d’information et de sensibilisation des personnes handicapées sur la COVID-19’’ est exécuté dans les villes de Conakry, Kindia et Kankan. Il est initié par OSH-Guinée et financé par le PNUD.

Mariama Ciré Diallo