KINDIA: « reconnaître le Pr. Alpha Condé, c’est entrer dans l’ère de l’agro-industrie », selon Aminata Sylla

Le stade Fodé Fissa de Kindia, a affiché le plein, ce samedi 10 octobre, à l’occasion du meeting organisé par le directoire préfectoral de campagne et les structures locales du parti. C’était à la faveur de la visite dans cette ville, du premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, par ailleurs, directeur national de campagne du RPG AEC. A cette occasion, Aminata Sylla, coordinatrice préfectorale de la campagne du parti au pouvoir à Kindia, dans un discours épique, a rendu un vibrant hommage aux populations de Kindia pour leur grande mobilisation. Devant une foule compacte toute en liesse, elle a soutenu qu’en reconduisant le Professeur Alpha CONDE, le 18 octobre prochain, le Kania va entrer dans l’ère de l’agro-industrie et donc de l’agro-business.

Ci-dessous, l’intégralité du discours

Excellence messieurs les ministres ;

Permettez-moi, avant de vous faire les souhaits de bienvenue, de remercier et féliciter tous ces militants et sympathisants qui ont bien voulu vous réserver cet accueil chaleureux et enthousiaste dans cette terre bénie de Kindia.

Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Kindia. Car en le faisant, nous accueillons aussi votre frère, le Professeur Alpha CONDE, dont le travail est, sans conteste, une œuvre à magnifier. Nous en voulons pour preuve ce qui a été, entre autres, accompli en faveur des femmes et des jeunes.

Nous sommes d’autant plus heureux et fiers de vous accueillir que le bilan de votre gouvernement, sous le magistère clairvoyant du Professeur Alpha CONDE, est l’un des plus élogieux depuis l’accession de notre pays à l’indépendance.

Certes, les chantiers et les défis sont encore très nombreux, mais ce qui a été fait en moins de dix ans est impressionnant.

En effet, Excellence Monsieur le Premier Ministre, qui peut nier qu’en moins de dix ans, notre pays a fait un prodigieux bond en avant vers le progrès ?

L’environnement macroéconomique est devenu incitatif, le problème énergétique, socle de tout développement est sur le point d’être réglé, avec la diversification des sources d’énergie, sans parler des programmes présidentiels en faveur du monde agro-pastoral, des femmes et des jeunes.

Excellence Monsieur le Premier Ministre, les populations de Kindia sont fières et contentes de vous accueillir, car elles savent qu’en reconduisant le Professeur Alpha CONDE le 18 octobre 2020, le Kania va entrer dans l’ère de l’agro-industrie et donc de l’agro-business. Des centaines de milliers d’emplois seront créés ici dans cette ville bénie, la ville des agrumes.

Oui, Excellence Monsieur le Premier Ministre, la population du Kania, dans son écrasante majorité, adhère au projet de société cohérent du Professeur Alpha CONDE.

C’est pourquoi, je le dis ici, haut et fort, le Kania votera massivement pour notre champion, le Professeur Alpha CONDE qui doit continuer son œuvre d’édification d’une Guinée qui compte, d’une Guinée respectée, d’une Guinée solide et prospère, d’une Guinée debout et tournée vers le développement au bénéfice de tous.

Excellence Monsieur le Premier le Ministre, nous sommes fiers de vous accueillir car vous êtes le capitaine d’une équipe qui gagne et dont l’entraîneur n’est plus à présenter : le bâtisseur et stratège, Professeur Alpha CONDE.

Populations de Kindia, l’ère de l’agro-industrie est à votre porte. Vous devez saisir cette opportunité en votant pour celui qui sait et peut le faire.

Oui, votre champion, depuis l’aube de son combat politique a toujours été au service de cette Guinée qu’il a toujours aimée et pour laquelle il se battra jusqu’à son dernier souffle.

Ici à Kindia, les indicateurs de performance se lisent aisément dans l’autonomisation de la femme qui a permis aux Kindianaises de faire renaitre les coopératives de teinture.

Il faut également mettre en évidence les progrès dans l’agriculture, avec les options de nouvelles filières comme celle de la pomme de Cajou, et surtout le renforcement de celles de l’ananas et de la banane.

Dans le cadre de la mise en œuvre du développement local, nous bénéficions de deux avantages inestimables :

⁃ Ce sort d’abord les contributions minières au développement local et les quote-parts sur les chiffres d’affaires des sociétés minières grâce à la révision du code minier. Ce qui a permis à nos collectivités de disposer de ressources importantes pour leur développement, il y a de cela 5 ans ;

⁃ Ce sont ensuite les projets ANAFIC, avec le prélèvement de 15% sur les recettes minières au profit des collectivités.

Dans cette dynamique, les indicateurs de développement de notre région qui est minière et agricole, ont positivement changé, et nous sommes sûrs que la tendance sera plus forte dès après l’élection du Professeur Alpha Condé le 18 octobre 2020.

En ces périodes d’incertitudes, dans une sous-région secouée par des crises en tous genres, notre pays a besoin de stabilité, de paix et de continuité dans la gouvernance politique, économique et sociale.

C’est pourquoi, je vous invite une fois de plus, populations du Kania, à voter massivement pour le Professeur Alpha CONDE qui est le seul capable actuellement de préserver le pays de toutes ces menaces, de garantir à nos familles respectives la paix, la quiétude et la prospérité.

Vive le RPG Arc-en-Ciel !

Vive le Professeur Alpha CONDE !

Vive la paix et l’unité nationale !

Vive la Guinée !