LE CORTÈGE DE CELLOU BLOQUÉ : le RPG exprime son « regret »

[Communiqué] – Le directoire national de campagne du RPG-arc-en-ciel à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 a appris, avec regret, l’établissement de barrières par de jeunes gens, au niveau de la sous-préfecture de Tokonou, visant à empêcher le cortège du candidat de l’UFDG d’accéder à la ville de Kankan.

Il est à rappeler que cet incident malheureux (et d’autres avant), intervient après les graves violences enregistrées à Labé et à Dalaba lors de la récente tournée de campagne en Moyenne Guinée du premier ministre, chef du gouvernement et directeur national de campagne du RPG-Arc-en-ciel, Dr. Ibrahima Kassory Fofana.

Le directoire national de campagne du RPG-arc-en-ciel note avec satisfaction l’appel fréquemment lancé aux populations par son candidat, Pr. Alpha Condé, pour une campagne électorale apaisée et une élection présidentielle paisible.

Faut-il rappeler, à cet égard, qu’il est de la responsabilité individuelle et collective de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, en particulier les candidats, de faire preuve de responsabilité en exhortant leurs partisans à la retenue, en prônant la tolérance pendant cette période sensible, afin d’éviter tout propos et tout acte susceptibles d’entraîner des réactions regrettables, sous forme de représailles et de règlements de comptes aveugles ou autres attitudes déplorables.

Le directoire national de campagne du RPG-arc-en-ciel réitère la volonté et l’engagement inébranlables de son candidat, Pr. Alpha Condé, à œuvrer avant, pendant et après les élections à la préservation de la paix sociale, au renforcement de l’unité nationale dans le strict respect des Lois de la République, des principes de l’État de droit et des valeurs démocratiques.

Conakry, le 11 octobre 2020

La cellule de communication du directoire national de campagne du RPG-arc-en-ciel