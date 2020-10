CORRUPTION: l’OCP et le PIPA se saisissent de l’affaire des 200 millions GNF de Fabou Camara

Les 200 millions de francs guinéens perçus par le commissaire Fabou Camara, Directeur central de la police judiciaire (DCPJ) perçus avec l’homme d’affaire Mamadou Antonio Souaré, continuent de faire parler d’eux. Ainsi, l’ONG Organisation pour le changement positif (OCP) et Pipa viennent de saisir l’Agence nationale de lutte contre la corruption (ANLC) d’une lettre de dénonciation. Les deux ONGs commencent par noter la contradiction des explications fournies respectivement par le récepteur, Fabou Camara, et l’émetteur, Antonio Souaré. Contradiction qui, selon l’OCP et Pipa, laisse entrevoir des irrégularités dont un possible détournement. Or, disent les deux ONG, ce dossier ternit « non seulement l’image de la Police nationale, mais surtout qui viole les dispositions de la législation guinéenne notamment la Loi Statut Spécial de la Police Nationale en son article 34.