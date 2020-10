Le groupe Bolloré rénove les latrines de l’école primaire de Madina-Cité

Les 617 élèves de l’école primaire de Madina-Cité ont désormais des toilettes dignes de nom. Elles ont été renouvelées par le groupe Bolloré Transport & Logistics Guinée, en collaboration avec l’ONG Femmes Engagées pour la salubrité. La cérémonie de remise officielle des clés a eu lieu ce mardi dans l’enceinte de l’établissement.

Les 12 latrines rénovées sont réparties en trois groupes, dont le premier réservé aux filles, le deuxième aux garçons et le troisième au personnel d’encadrement.

Très heureuse de ce geste, Hawa Kaba élève en 6ème année a au nom de ses camarades de l’école remercié le groupe Bolloré Transport & Logistics d’avoir pensé à la rénovation de leurs toilettes alors que tant d’autres écoles en sont nécessiteuses. « Par ce geste, vous venez de garantir l’avenir et assurer la sécurité sanitaire de milliers d’enfants », a-t-elle déclaré.

Jeanne Touré, la directrice de l’école primaire de Madina-Cité, a rassuré le groupe Bolloré Transport & Logistics et l’ONG Femmes engagées pour la salubrité que ce magnifique bijou qui a été mise à leur disposition « connaîtra une utilisation correcte, efficiente, sera régulièrement conservé et bien entretenu ».

Par ailleurs, elle a mis l’occasion à profit pour solliciter auprès du groupe Bolloré la rénovation du portail de l’école qui fait face a l’autoroute Fidèle Castro et la construction d’un petit magasin pour le stockage des instruments d’entretien de ces toilettes.

De son côté, Aminata Baldé, membre de l’ONG Femmes engagées pour la salubrité a dans sa communication, a invité les responsables de l’école bénéficiaire de prendre soin de ces latrines avec une grande diligence. « La salubrité en milieu scolaire est une préoccupation majeur de notre ONG . Nous demandons ainsi à d’autres entreprises, institutions et personnes de bonne volonté de nous soutenir afin d’atteindre nos objectifs », a-t-elle lancé.

Pour sa part, Mamadou Bah, représentant du directeur communal de l’éducation de Matam, a remercié le donateur. « Nous sommes très heureux de cette action de soutien que la société Bolloré a faite envers l’école primaire de Madina-Cité et le collège de Madina ».

Pour le directeur général de Bolloré Transport & Logistics Guinée, Jean-Tranche Pain, en acceptant de financer ce projet symbolique porté par l’ONG Femmes engagées pour la salubrité, « nous avions voulu donner le ton aux nombreuses entreprises installées en Guinée, de ne jamais hésiter à apporter leurs contributions à la dynamisation de l’enseignement et à la modernisation des infrastructures scolaires. Car les enfants sont à la fois notre présent et notre avenir. Plus de 1 000 élèves et encadreurs de cette école sont désormais les bénéficiaires directs de ce projet dont la mise en œuvre a permis aujourd’hui de rendre opiacés trois blocs de latrines, composés de 12 toilettes pour les élèves et 2 pour les enseignants. Le groupe Bolloré n’est pas à sa première expérience dans l’accompagnement des projets éducatifs (…) ».

La cérémonie a pris fin par la remise des clés et de fournitures scolaires à la directrice de l’école bénéficiaire. A rappeler que la société Bolloré a déjà réalisé les projets de ce genre notamment à l’école primaire de Tombo 2 à Kaloum, accordé des bourses d’entretien à certains élèves de l’Ecole nationale des arts et métiers (ENAM) ou encore apporté un soutien financier à la formation et à l’autonomisation des personnes en situation de handicap à travers l’ONG AFHAG (Action pour le futur des handicapés de Guinée).

Balla Yombouno