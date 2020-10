VIOLENCES A KANKAN : la réaction du ministre Oumar Saïd Koulibaly

Alors que depuis dimanche dernier, la ville de Kankan est sous haute tension marquée par des violences contre des citoyens supposés être des militants de Cellou Dalein Diallo, le principal adversaire du président Alpha Condé à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, rares sont les responsables locaux ou gouvernementaux qui se sont exprimés sur cette situation pendant que des jeunes acquis à la cause du parti au pouvoir règnent en seuls maîtres des lieux. Cette posture silencieuse adoptée par la plupart des responsables administratifs est considérée comme une complicité du moins implicitement.

Mais quelques cadres de la région commencent à condamner ces violences et invitent les populations à l’union afin de développer la Guinée. C’est le cas du ministre des Postes et des Télécommunications, Oumar Saïd Koulibaly qui a accordé un entretien ce mardi à des journalistes basés à Kankan.

Nommé il y a près de quatre mois à la tête du département des télécommunications, Oumar Saïd Koulibaly a dénoncé les violences dont sont victimes plusieurs citoyens accusés d’être proches de l’Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti de l’opposition guinéenne. « Je suis très mal à l’aise quand je dois discuter de situation liée à l’ethnie et je le regrette foncièrement qu’on en soit arrivé là. J’étais ici à kankan il y a deux semaines, j’ai discuté avec plusieurs jeunes de l’UFDG et je leur ai dit que c’était très bien car c’est cela la démocratie où il faut faire valoir la force des arguments et non l’argument de la force et si nous n’ expliquons pas cela à la jeune génération, on risque beaucoup », a-t-il déclaré.

Poursuivant, cet ancien directeur général de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) a lancé un appel à la jeune génération. « Il faut faire très attention pour ne pas tomber, car nous n’avons pas un autre pays à part cette Guinée. Nous avons peut-être cent choses qui nous divisent mais la seule chose qui nous unit c’est la Guinée. Donc, il faut promouvoir l’unité nationale, l’harmonie, la paix et construire ensemble ce pays pour ne pas envier les autres pays comme la Côte d’Ivoire ou encore le Sénégal. Et n’allons pas jusqu’à la dérive », a invité M. Koulibaly.

Et d’exprimer son souhait « le plus ardent est [qui] de voir chaque Guinéen circuler librement sur chaque périmètre du pays ». « Il faut que nous changions nos discours et que ces derniers aillent dans le sens de la réconciliation nationale », a-t-il conclu.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com