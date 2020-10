Quelques heures après que le leader de l’Union des forces républicaines (UFR) a été bloqué à l’aéroport de Conakry alors qu’il s’apprêtait à se rendre à Abidjan, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) est sorti de son silence pour exprimer son indignation. Ci-dessous son communiqué…

Le FNDC est indigné d’apprendre la décision injustifiée d’interdiction de voyager prise par le régime d’Alpha Condé ce mercredi 14 octobre 2020 contre M. Sidya Touré, membre du Comité de Pilotage du FNDC et Président de l’Union des Forces Républicaines (UFR). En instance de voyage pour Abidjan, M. Sidya Touré a été bloqué à l’aéroport de Conakry et son passeport est actuellement confisqué par Fayira Condé, Commissaire Spécial de l’aéroport de Conakry Gbessia. Le FNDC condamne énergiquement cette grave entrave à l’exercice d’un droit constitutionnel de tout citoyen Guinéen de s’établir et de circuler sur le territoire de la République, d’y entrer et d’en sortir librement. Cet acharnement contre les leaders politiques et de la société civile prouve à suffisance la paranoïa du régime d’Alpha Condé dont la chute est imminente. Le FNDC réaffirme sa solidarité inconditionnelle à Sidya Touré et dénonce la théorie complotiste en cours de préparation par le régime en vue d’attenter à la vie de certains opposants au troisième mandat.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Conakry, le 14 octobre 2020