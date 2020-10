La Guinée, à travers l’ONG Aucune femme sans emploi, en collaboration avec le ministère des Droits et de l’Autonomisation des femmes, a célébré ce jeudi 15 octobre la Journée internationale de la femme rurale par une dégustation des plats locaux, sous le thème central « Renforcer la résilience des femmes rurales à la suite de la COVID-19 ». La cérémonie a eu lieu à la Bluezone de Kaloum, à Conakry.

Comme chaque année, l’humanité a célébré ce jeudi la Journée internationale de la femme rurale. L’objectif de cette célébration est de valoriser la femme rurale dans ses efforts de contribution à l’essor économique, souvent ignorés.

En Guinée, cette journée a été commémorée à travers l’organisation d’une séance de dégustation de nos plats locaux à base des produits transformés par les femmes rurales.

Pour Fatoumata Binta Bailo Diallo, membre de l’ONG Aucune femme sans emploi, cette journée est une occasion de sensibiliser la communauté internationale afin que cette dernière continue à investir dans le rôle de cheffe de fil des femmes et aider leur réseau structuré, informel à lutter contre les barrières discriminatoires. « Pour nous, la célébration de la femme ne doit plus rimer avec danse et folklore. Les plats que vous allez déguster tout à l’heure en sont la preuve illustrative », a-t-elle déclaré.

Selon la cheffe de cabinet du ministère des Droits et de l’Autonomisation des femmes, « en Guinée, les femmes rurales jouent un rôle essentiel dans la promotion du développement agricole, l’amélioration de la sécurité alimentaire pour ainsi éradiquer la pauvreté. Les femmes représentent plus de 52% de la population guinéenne, dont 80% vivent en milieu rural ».

Pour Djenabou Coker Bangoura, la patronne de l’ONG Aucune femme sans emploi, en tant que femme rurale, on ne souhaite pas que cette journée passe inaperçue. « Nous avons organisé une dégustation des produits et repas locaux pour encourager ceux qui sont à Conakry à consommer local parce que quand on consomme nos produits locaux à Conakry, on encourage les femmes à travailler (davantage) dans les villages », a-t-elle fait remarquer.

Après la célébration de cette journée, ses initiateurs s’attendent à des résultats : « Aujourd’hui, je voudrais que tout Guinéen consomme le local, en commandant les produits de l’intérieur auprès des femmes rurales ».

Balla Yombouno