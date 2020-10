Choisie pour abriter la coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, la Guinée multiplie les initiatives pour la promotion du football avant ce rendez-vous continental. A N’Zérékoré, c’est une pelouse d’entraînement qui verra bientôt le jour dans cette partie du sud du pays. Les travaux de terrassement de ce terrain provisoire de foot ont été lancés ce vendredi 16 octobre par le maire de la commune urbaine, en même temps président régional de football de la région de la Guinée forestière.

C’est une infrastructure sportive qui sera battue au quartier Nakoyakpala sur une superficie d’un demi hectare. Les riverains, à travers leur chef de quartier, saluent cette initiative. « Nous sommes fiers de la réalisation de ce centre académique de football dans notre quartier. N’Zérékoré a 22 quartiers, si c’est notre quartier qui a eu le privilège d’abriter ce projet d’épanouissement du football dans notre ville, on l’accueille à bras ouverts », s’est réjoui Délamou Marcellin.

En procédant au lancement des travaux, le président régional du football et maire de N’Zérékoré a saisi l’occasion pour expliquer le but de ce projet. « Cela fait plusieurs années qu’on n’avait entrepris des démarches auprès du président de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) pour la construction d’une académie de football dans nos régions. Aujourd’hui, notre requête a été validée. Il y a deux grands centres académiques qui seront construits à Kindia et à N’Zérékoré. Celui de Kindia va recevoir les jeunes talents détectés à Kindia et Boké. Pour N’Zérékoré, on aura les jeunes de N’Zérékoré et ceux de la région de Kankan. Les travaux qu’on lance aujourd’hui sont des travaux d’un terrain provisoire. Parce que 75 jeunes talents dont 25 filles sont déjà détectés par une mission de la FEGUIFOOT qui avait séjourné dans notre région », a expliqué Moriba Albert Délamou.

Dans sa communication de circonstance, le premier responsable du football dans la région a souligné que l’académie dont la construction est prévue à N’Zérékoré sera située dans les environs de N’Zao. L’édifice sera battu sur une superficie de 2 hectares. La FIFA a octroyé un montant de 800 000 dollars américains pour la construction de ces deux centres académiques en Guinée, a précisé Moriba Albert Délamou.

Pour terminer, le président régional du football de N’Zérékoré a souhaité que la construction de ce centre académique de football puisse changer la physionomie du football en Guinée forestière. Car depuis belle lurette, la forêt est absente en championnat national.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com