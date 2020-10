Dans les années à venir, les Guinéens auront une connexion Internet de qualité grâce à un wifi de haut débit. C’est en tout cas ce que promettent les autorités guinéennes, qui ont lancé ce vendredi les activités du projet « WIFI pour tous ». C’est le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique qui a procédé à son lancement officiel.

Ce projet innovant est une initiative présidentielle qui consiste à améliorer la connectivité non seulement au niveau de la capitale Conakry mais aussi à l’intérieur du pays, notamment les grandes villes comme Boké, Kankan, Labé dans les mois à venir, annonce-t-on.

En procédant au lancement de ce projet, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique a indiqué qu’il y a « une cinquantaine de bornes installées un peu partout à travers Conakry. Et une fois avec votre smartphone ou votre ordinateur, vous avez simplement à aller sur le WIFI et une fois vous vous connecter dessus vous êtes capable de naviguer. Pour l’instant, le WIFI est gratuit, l’accès est gratuit à l’ensemble de la population. Et ce n’est qu’un projet pilote et qui va s’étendre sur l’ensemble du territoire national sur instruction et sous initiative de Monsieur le président de la république ».

Selon lui, dans un avenir proche, ce projet sera mis à la disposition d’un opérateur pour que ce service soit disponible pour l’ensemble de la population guinéenne. « C’est le lieu de demander à l’ensemble des opérateurs d’emboîter le pas, de rendre le service Internet disponible et surtout de réduire la fracture numérique entre la capitale et les régions », a-t-il assuré.

Par une visioconférence du président qu’ils ont projetée, le président Alpha Condé a déclaré : « Chers amis, nous avons fait beaucoup, comme vous le voyez, et il nous reste beaucoup à faire. Mais nous sommes certains que les défis seront relevés ; et surtout la Guinée sera au rendez-vous de la réforme de la révolution industrielle et beaucoup de jeunes guinéens seront des entrepreneurs, car nous avons l’intention d’ici 3 ans de créer 100 000 nouveaux entrepreneurs ».

Balla Yombouno