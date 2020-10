L’UNICEF contribue au nouveau fonds commun Education à travers une convention avec le gouvernement

D’un montant d’1 million de dollars, cette contribution participera à améliorer la réussite des jeunes Guinéens dans leurs apprentissages et leurs formations.

L’éducation constitue l’un des droits fondamentaux de l’enfant. C’est pourquoi, l’UNICEF ne ménage aucun effort pour sa promotion et afin que chaque enfant ait accès à une éducation où qu’il se trouve dans le monde. En Guinée, cette volonté s’est traduite avec la contribution de l’UNICEF d’un montant d’un million de dollars US, au budget d’affectation spéciale du nouveau fonds commun pour l’éducation.

La cérémonie de signature de cette convention entre l’UNICEF et le Gouvernement Guinéen représenté par son Ministre de l’économie et des finances s’est déroulée le vendredi, 18 septembre 2020 à Kaloum. C’était en présence des Ministres en charge de l’éducation de la Guinée à savoir, le Ministre de l’éducation nationale, Pr Mamadou Alpha Bano Barry, le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aboubacar Bangoura, la Ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Zéinab Dramé. Mais egalement des partenaires techniques et financiers comme l’AFD.

En effet, l’objectif visé à travers la signature de cette convention, c’est l’amélioration de la réussite des jeunes Guinéens dans leurs apprentissages et leurs formations. D’ailleurs parmi les interventions privilégiées au compte de cette assistance, figurent la construction de nouvelles salles de classe, la réforme des curricula et l’acquisition de manuels scolaires, la formation et l’encadrement de proximité des enseignants, l’appui au développement des filières techniques et scientifiques. Une signature saluée par le Ministre de l’économie et des finances, Mamadi Camara : « Je me réjouis de signer cette convention de financement qui est l’expression de la solidarité et de l’engagement des partenaires financiers à accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre du programme décennal pour l’éducation 2020-2029 ».

En clair, ces fonds, d’après le Ministre de l’économie et des finances, Mamady Camara visent, l’éducation de base par un appui à l’amélioration de la qualité et de l’égalité d’accès aux apprentissages et de l’environnement scolaire par des constructions des salles de classe ; l’éducation non formelle avec la scolarisation des élèves décrocheurs ; l’enseignement secondaire avec l’appui à la diversification des filières au lycée ; l’enseignement technique et professionnel en lien avec les besoins du marché de l’emploi et l’enseignement supérieur avec un appui aux filières scientifiques.

Dans le cadre du soutien indéfectible qu’il apporte au secteur de l’éducation, l’UNICEF à travers son Représentant, Dr Pierre Ngom a relevé que ce fonds couvre tous les secteurs de l’éducation du pays. Ce, en addition des autres financements déjà alloués au même secteur. « Ce montant vient s’ajouter aux 33 Millions d’euros du Partenariat Mondial pour l’Éducation délégués à l’Agence Française de Développement et aux 27,5 Millions d’euros octroyés par l’AFD. Ces ressources sont destinées à soutenir les activités du Programme Décennal de l’Education 2020-2029 à travers le Budget d’Affectation Spécial du nouveau fonds commun de l’éducation et en complémentarité des financements des autres bailleurs. Ces ressources financières couvrent l’ensemble du secteur de l’éducation et de la formation du préscolaire à l’enseignement supérieur, de l’enseignement technique à la formation professionnelle »

L’UNICEF a salué la volonté politique affichée du gouvernement Guinéen de relever à partir de 2021, le niveau de l’allocation budgétaire au secteur de l’éducation à hauteur de 20 %. L’organisation a renouvelé sa volonté de continuer d’accompagner l’éducation de base à travers son programme de coopération.

Saa Momory KOUNDOUNO