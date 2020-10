Au lendemain de la sortie de Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), au cours de laquelle il a déclaré « être sorti victorieux de l’élection présidentielle dès le premier tour », les réactions continuent suite à cet acte qui vient bouleverser un peu plus l’athmosphère tendue régnant en Guinée.

L’activiste Kémoko Touré qui également écrivain et industriel appelle les différentes parties à œuvrer pour éviter une « guerre civile » au pays. Il l’a dit ce matin dans l’émission Les Grandes Gueules sur Espace FM.

« J’ai beaucoup de tristesse, mais aussi de la honte. Je pense que d’une façon générale les Africains noirs n’honorent pas notre histoire : l’histoire de l’esclavage, l’histoire du colonialisme et le sacrifice de nos martyrs qui sont morts pour notre émancipation. Je pense particulièrement à Um Nyobe dont le corps a été traîné comme un chien parce qu’il avait refusé la soumission au Caméroun. Je pense que l’élite africaine en général, et l’élite guinéenne en particulier, devrait se poser la question de savoir : quelle Afrique nous voulons ? Voulons-nous rester le pays des matières premières pour tout le monde, c’est-à-dire à intelligence inexistante ? Ou bien nous voulons montrer que nous sommes capables de vivre en frères et sœurs d’éviter que la concurrence devienne la haine. Voici le sentiment général que m’inspire ce qui se passe. Mais pour revenir directement (à la déclaration de Cellou Dalein Diallo), je suis profondément légaliste, je pense que personne n’en doute. Je ne peux donc pas cautionner une déclaration de victoire avant la publication des résultats. Mais cela ne résout pas le problème, je pense qu’il faut éviter de jouer la politique de l’autruche ou de noyer le poisson. Il y a des causes profondes qui sont à la base de ce que nous vivons aujourd’hui. Le jour où la CENI va proclamer les résultats, si les résultats ne donnent pas Monsieur Diallo vainqueur et donne Monsieur Condé (président de la République) vainqueur, nous aurons donc deux personnes qui se proclameraient président de la République de Guinée, et nous savons donc les pays de la République où cela s’est produit, la plupart du temps ils ont connu des guerres civiles. Veut-on amener, en plus de la pauvreté et de l’ignorance, une guerre civile en Guinée ? Je pense qu’il appartient aux leaders politiques, mais aussi au gouvernement dans la modération du langage du passé : il y a trop de violences dans les tons. On a l’impression que ce sont des ennemis irréductibles qu’il ont en face à face, et que ce ne sont pas des gens qui sont ressortissants d’une même nation et qui on envie que cette nation avance (…) Il faudrait que Monsieur Cellou ne se mette pas en situation de guerre, mais il faudrait aussi que le gouvernement ne crée pas une situation de guerre, parce que là nous sommes vraiment à un tournant qui peut être extrêmement dangereux pour la Guinée, et ce sont les pauvres populations qui vont encore payer. Les leaders des partis ont la possibilité de sortir du pays et de laisser les Guinéens se débrouiller », a-t-il fait remarquer.

A noter qu’après la déclaration du candidat de l’UFDG et principal adversaire du président Alpha Condé, des milliers de militants de l’UFDG sont descendus dans les rues de Conakry et certains villes de l’intérieur du pays pour célébrer leur « victoire ». Ces scènes de liesse ont été marquées par des incidents qui ont fait des dégâts matériels et causé trois morts selon l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Hawa Bah