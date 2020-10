PRESIDENTIELLE DU 18 OCTOBRE : la CEEA présente son rapport préliminaire

La mission d’observation électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains (CEEA) a, au cours d’une conférence de presse animée ce mardi à Conakry, présenté son rapport préliminaire sur le déroulement de l’élection présidentielle du dimanche 18 octobre 2020.

Dans ce rapport lu par son coordinateur général, Jean-Marie Ngondjibangangte, la mission indique qu’elle a constaté que certains électeurs ne pouvaient pas voter tout simplement parce qu’ils n’avaient pas leur nom sur la liste électorale, d’autres ne possédant pas leurs cartes d’électeurs. « Les membres de bureau de vote maîtrisaient mieux la procédure et le mécanisme de vote que les représentants des candidats. Cependant, tous les candidats n’étaient pas représentés dans tous les bureaux de vote. La mission électorale de la CEEA a noté avec satisfaction le travail de sécurisation de tout le processus électoral par l’USSEL. Nonobstant quelques manquements et irrégularités suscitées, ne pouvant pas remettre en cause globalement le bon déroulement de tout le processus électoral du 18 octobre 2020 en Guinée, la mission d’observation électorale internationale de la CEEA s’accorde pour affirmer que l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 remplit les normes internationales en matière électorale », a estimé la mission.

Par ailleurs, elle a exhorté la population, la société civile, les partis politiques ainsi que tous les candidats de rester serein et ne pas céder à la provocation et la violence afin de préserver le climat de paix et de cohésion nationale en Guinée.

Et pour finir, la mission a invité les partis politiques et candidats au scrutin de « recourir aux voies légales en cas de contestation, respecter scrupuleusement le Code électoral et ne pas proclamer les résultats avant les institutions chargées de les annoncer, éduquer et enseigner aux militants les valeurs des vertus moraux, civiques et respecter les valeurs républicaines ».