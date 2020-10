L’Institution nationale indépendante des droits humains (INIDH) a fait une déclaration ce mercredi 21 octobre à son siège. Une déclaration du rapport de son monitoring dans laquelle son président Alya Diaby a fait le résumé du rapport synthèse de son institution au compte de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier avant de faire des recommandations aux différentes parties prenantes au processus électoral.

Après son constat général sur le déroulement du processus, par la voix de son président, l’institution a déclaré que l’INIDH est en mesure d’affirmer qu’en dehors des irrégularités résiduelles, l’élection présidentielle s’est déroulée dans l’ensemble et pour l’essentiel sans violence et dans le respect de la liberté, de la transparence ainsi que des principes et valeurs démocratiques sur toute l’étendue du territoire national ».

En attendant la fin de la centralisation et la proclamation des résultats, l’INIDH fait des recommandations non seulement au gouvernement mais aussi à la CENI et aux partis politiques.

Au niveau du gouvernement, elle invite ce dernier à assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’au maintien de l’ordre public dans le respect des droits humains, des lois de la République et des standards internationaux.

Quant à la CENI, il demande lui de proclamer les résultats provisoires de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels, conformément à son engagement.

Aux partis politiques et aux candidats, l’INIDH les invite à éviter de faire l’apologie de la violence en donnant des consignes claires de non-violence aux militants, à éviter les initiatives illégales de proclamation partisane des résultats de l’élection, d’attendre et de respecter les résultats publiés par les instances compétentes et en cas de désaccord de suivre les voies de recours disponibles et accessibles.

S’adressant à la population, elle l’invite à éviter les attroupements aux abords des voies publiques, la provocation, la violence, le repli communautaire et la destruction des biens publics et privés.