Les ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Protection civile, de la Justice et Garde des Sceaux se sont entretenus, ce jeudi 22 octobre, avec les ambassadeurs accrédités en Guinée pour parler de la situation qui prévaut actuellement en Guinée alors qu’une grave crise post-électorale vient de se déclencher dans le pays.

Au sortir d’un entretien à huis clos avec les diplomates qui a duré une heure, Mamadi Touré, le chef de la diplomatie guinéenne, leur a fait la lecture de la situation (comment les choses évoluent dans le pays) leur rappelé le contenu de la déclaration des observateurs de la CEDEAO et de l’Union africaine.

Faisant remarquer que ces observateurs ont jugé les conditions d’organisation du scrutin satisfaisantes, le ministre guinéen des Affaires étrangers a rappelé que l’un des candidats, en l’occurrence Cellou Dalein Diallo, s’est autoproclamé vainqueur du scrutin, sans attendre les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Selon lui, c’est ce qui est à l’origine de toute cette violence qui fait des victimes et des dégâts matériels à Conakry et à l’intérieur du pays ces derniers jours. « Il ne faut pas chercher ailleurs, c’est de cela qu’il s’agit. Après sa déclaration, il a fait comprendre à ses militants qu’il était gagnant, qu’il était victorieux alors que nous attendions les résultats. Donc, il ne faut pas chercher très loin, c’est la source de toute la violence qu’il y a aujourd’hui et c’est très inquiétant parce qu’on a vu des vidéos où on a entendu des manifestants demander qu’on leur donne des armes. Ce qui est très grave et ça doit être pris très au sérieux et ça doit être placé dans le contexte régional », a déclaré Mamadi Touré.

Balla Yombouno