MISSION DIPLOMATIQUE : Jean-Claude Brou revient sur la rencontre avec le président de l’UFDG

C’est sous une forte surveillance sécuritaire que la mission diplomatique dépêchée à Conakry par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union africaine (UA) et les Nations-Unies a été reçue dans la soirée de ce lundi 26 octobre par Cellou Dalein Diallo et des responsables de son parti l’Union des forces démocratiques de Guinée UFDG et des cadres l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD).

Objectif, mettre fin aux violences post-électorales qui ensanglantent Conakry et certaines villes de l’intérieur du pays depuis une semaine.

Alors qu’il exigeait la levée du blocus à son domicile pour pouvoir recevoir la délégation à son bureau à Hamdallaye, Cellou Dalein Diallo a finalement accepté de recevoir la délégation à son domicile encerclé depuis une semaine par les forces de défense et de sécurité.

Grâce à l’intervention de la délégation internationale, des collaborateurs de celui qui s’est déclaré vainqueur de la présidentielle du 18 octobre dernier, avant les résultats officiels publiés par la CENI qui donnent le président sortant victorieux dès le premier tour, et des journalistes guinéens et étrangers ont autorisés d’accéder au domicile de l’opposant qui vit désormais en résidence surveillée.

A l’issue de la conclave, Jean-Claude Kassi Brou, le président de la commission de la CEDEAO, est revenu sur l’objectif de cette rencontre. « Nous sommes là dans le cadre du processus électoral, notamment l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, et surtout pour faire en sorte que les tensions qui sont apparues après les élections puissent baisser comme nous l’avons dit dès le début de notre mission hier, c’est-à-dire de faire en sorte de ramener un peu plus de confiance entre les acteurs, pour amener un peu de paix et de la sérénité, et surtout arrêter les violences », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a dévoilé les grandes lignes de la rencontre. « Je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier le Premier ministre Celou Dalein Diallo et toute son équipe qui nous ont reçu, avec qui on a eu une très bonne discussion, des échanges très francs. Nous avons couverts pratiquement tous les sujets, nous avons évoqué toutes les préoccupations », a assuré M. Brou.

Selon le président de la commission de la CEDEAO, une rencontre aura lieu avec le chef de l’Etat guinéen. « On est là encore jusqu’à demain, et nous allons faire en sorte d’aider le processus électoral à bien se terminer, à une très bonne conclusion; et nous allons contribuer, aider, essayer d’accompagner l’ensemble des acteurs de la classe politique à ce que la paix et la sérénité revienne », a-t-il promis.

Au terme de ces rencontres, un rapport sanctionnera les différentes rencontres de la mission diplomatique avec les acteurs politiques guinéens engagés dans le processus électoral.

Hawa Bah