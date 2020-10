Se préoccupant au même titre que de nombreux Guinéens de la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays, le Barreau de Guinée a, dans une déclaration rendue publique ce mardi 27 octobre à son siège, interpellé les différents acteurs à œuvrer pour la culture de la paix et la quiétude sociale dans le pays.

Dans cette déclaration, le président de l’ordre des avocats de Guinée, Me Djibril Kouyaté salue d’abord le déroulement du scrutin du dimanche 18 octobre dernier. En effet, selon lui, « tout paraissait parti sous de bons auspices sauf que soudainement tout a basculé dans une violence inouïe, inutile et malheureusement préjudiciable à l’équilibre social déjà profondément affecté ». Et l’avocat d’ajouter : « Sans parti pris dans le débat politique relativement à la victoire d’un camp ou d’un autre qui met en face les volontés engagées des acteurs politiques et qui participent en temps normal au débat contradictoire utile en démocratie, le barreau de Guinée s’inquiète et interpelle les pouvoirs publics à veiller à qu’aucune action de maintien de l’ordre ne vienne à se transformer en des actions « de violence légale » sur le terrain, tourné contre des citoyens déterminés à se faire entendre pacifiquement ».

Quant aux juges, procureurs, officiers et agents de la police judiciaire, il les exhorte à prendre leurs responsabilités en toute impartialité afin de s’assurer du respect strict de nos lois dans le cadre de ces élections et de malheureux événements qui en découlent actuellement.

S’adressant aux acteurs politiques, le barreau de Guinée les invite : « à garder en tête que nous sommes avant tout les Guinéens, et ce de quelque bord que nous soyons. Nous ne devons pas jeter à vau-l’eau, nos valeurs, notre éducation et notre sens du vivre ensemble qui sont les fondements mêmes de notre nation. Le barreau de Guinée incite de manière insistante les acteurs politiques de tous les bords au dialogue et à l’expression de leurs opinions de manière légale et non violente »

De même, le barreau de Guinée appelle les acteurs de tous bords à la retenue, à tempérer les propos et à éviter d’attiser la haine entre les communautés.

Balla Yombouno