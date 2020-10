[TRIBUNE] – DEPUIS SON INDÉPENDANCE, LE PEUPLE DE GUINÉE EST SOUMIS AUX VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIQUES DE LA PART DES DIRIGEANTS QU’IL A ÉLUS OU QUI SE SONT IMPOSÉS À LUI. MÊME LES PÉRIODES D’ACCALMIE SONT MISES À PROFIT PAR UNE CERTAINE ÉLITE, PAR LA CORRUPTION, LE NÉPOTISME ET LE DÉTOURNEMENT STRUCTUREL DES DENIERS PUBLICS, POUR DÉPOUILLER CE PEUPLE DE SON DROIT BASIQUE À L’ÉDUCATION, À LA SANTÉ, À LA JUSTICE, AU TRAVAIL RÉMUNÉRATEUR, À UN HABITAT DÉCENT, AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANQUILLE.

COMME SOUS LES REGIMES PRÉCÉDENTS, LE PEUPLE DE GUINÉE SE TROUVE UNE FOIS DE PLUS AU BORD DU PRÉCIPICE. CETTE SITUATION AURAIT PU ÊTRE ÉVITÉE SI LE GOUVERNEMENT ET LES CANDIDATS S’ÉTAIENT MIS D’ACCORD, AVANT LE SCRUTIN, SUR UNE PLATEFORME RESPECTANT NOTAMMENT : LA TRANSPARENCE TOTALE, LA PARTICIPATION LIBRE ET EFFECTIVE DES REPRÉSENTANTS DE TOUS LES CANDIDATS À TOUT LE PROCESSUS DE VOTE ET DE DÉPOUILLEMENT DES RÉSULTATS, L’ÉTABLISSEMENT ET LE TRANSPORT CONTRADICTOIRES DES PROCÈS-VERBAUX DEPUIS LES BUREAUX DE VOTE JUSQU’À LA CENI, L’ENGAGEMENT DE TOUS LES CANDIDATS À NE PORTER LEURS REVENDICATIONS QUE DEVANT LES INSTITUTIONS LÉGALEMENT PRÉVUES À CET EFFET. CE NE FUT MALHEUREUSEMENT PAS LE CAS CAR LES INTENTIONS NON AVOUABLES ET L’APPÉTIT FÉROCE DU POUVOIR DOMINENT MALHEUREUSEMENT TOUJOURS LES SCRUTINS DANS NOTRE PAYS.

LES POSITIONS ÉTANT DÉSORMAIS IRRÉCONCILIABLES ET LES RAPPORTS DE FORCES ÉTANT TOTALEMENT DÉSÉQUILIBRÉS, QUE PEUT-ON FAIRE À PRÉSENT POUR RESTAURER LA PAIX ET LA QUIÉTUDE SOCIALE ? JE PROPOSE :

• L’ARRÊT IMMÉDIAT PAR LE GOUVERNEMENT DE TOUT BLOCUS DE QUARTIERS À CONAKRY OU À L’INTÉRIEUR DU PAYS PAR LES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ,

• LE RETOUR IMMÉDIAT DES MILITAIRES DANS LES CAMPS,

• L’ARRÊT IMMÉDIAT DES MANIFESTATIONS LIÉES À L’AUTO-PROCLAMATION DE LA VICTOIRE DE L’UFDG,

• LA FIXATION À FIN NOVEMBRE 2020 DU DÉLAI POUR TROUVER UNE SOLUTION DÉFINITIVE À LA CRISE,

• LA RÉAFFIRMATION DU CARACTÈRE UNITAIRE ET INDIVISIBLE DE LA NATION GUINÉENNE,

• L’ACCEPTATION DE LA DÉSIGNATION PAR DES INSTANCES AFRICAINES ET INTERNATIONALES, D’EXPERTS INDÉPENDANTS AGRÉÉS PAR LES PARTIES, AUPRÈS DE LA CENI ET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, POUR AIDER À LA COMPRÉHENSION ET À LA VALIDATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR TOUS LES CANDIDATS, ET EN PARTICULIER LES PROCÈS-VERBAUX CONCORDANTS ÉTABLIS À LA SORTIE DES URNES,

• LA PRESTATION DE SERMENT SUR L’HONNEUR DE CHAQUE PARTICIPANT,

• L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT ET DES PARTIES EN PRÉSENCE DE NE PROCÉDER À AUCUNE FORME D’INTIMIDATION OU DE REPRÉSAILLES AVANT, PENDANT ET APRÈS LES DÉBATS,

• L’ENGAGEMENT DE TOUTES LES PARTIES EN PRÉSENCE À ACCEPTER LES RÉSULTATS ISSUS DE LA CONCERTATION COMME ÉTANT LES RÉSULTATS DÉFINITIFS,

• LA RECOMMANDATION DE TOUTES LES PARTIES EN PRÉSENCE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE SE BASER SUR LES CONCLUSIONS DES EXPERTS INTERNATIONAUX APPUYÉS PAR LA CENI, POUR LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS DÉFINITIFS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 18 OCTOBRE 2020.

KÉMOKO TOURÉ