URGENT : Cellou Dalein annonce la suspension des manifestations jusqu’au mardi prochain

L’annonce a été faite ce vendredi 30 octobre par Cellou Dalein Diallo, au cours d’une conférence de presse avec le collectif de dix candidats du scrutin du 18 octobre dernier. Une manifestation dont le but est de protester contre les résultats provisoires globaux proclamés par la CENI.

Selon Cellou Dalein Diallo, « les manifestations de réjouissance d’abord, de protestation ensuite contre le hold-up électoral en cours et pour la reconnaissance de notre victoire, ces manifestations ont été toutes réprimées dans le sang, faisant plus de 30 morts. On va communiquer à la presse la liste, les adresses de toutes les victimes que nous sommes en train de recenser (…) Il est vrai que l’ANAD (l’Alliance nationale pour l’alternance de la démocratie), la quarantaine de partis politiques qui a soutenu ma candidature, a demandé ce matin de suspendre toutes les manifestations de protestation contre les hold-up électoral et pour exiger la reconnaissance de notre victoire, donc, de sursoir à toutes manifestations jusqu’au mardi. Parce qu’il y a eu plus de 30 morts, il faut donner le temps aux familles victimes de faire le deuil. C’est pour aussi permettre aux populations de s’approvisionner en denrées de première nécessité. Parce que lorsqu’il y a des manifestations souvent, par souci de sécurité de leurs biens, des marchés et kiosques ferment (…) Donc, nous allons diffuser incessamment un communiqué pour demander de surseoir à toute manifestation jusqu’au mardi. Mais à partir du mardi pour l’analyse, les 40 partis qui soutiennent l’UFDG et l’UFDG elle même, nous allons reprendre les manifestations pacifiques dans les rues, sur les places publiques, pour dénoncer le hold-up électoral en cours et pour exiger la reconnaissance de notre victoire », a indiqué l’ancien Premier ministre.

Balla Yombouno