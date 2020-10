KANKAN : les électeurs ivoiriens dans les urnes

La communauté ivoirienne vivant dans la région administrative de Kankan, à l’instar de leurs compatriotes, est appelée aux urnes ce 31 octobre 2020 au compte de la présidentielle de ce pays frontalier du nôtre. Très tôt ce matin, ils se sont mobilisés pour aller accomplir ce devoir civique au seul bureau de vote retenu pour la circonstance et installé dans l’enceinte de l’école primaire Kabada I dans le quartier du même nom, rapporte le correspondant du Djely, basé en Haute-Guinée.

Après une campagne électorale très tendue avec à la clé des morts, blessés et des dégâts matériels assez considérables, plus de sept (7) millions d’ivoiriens sont appelés à voter ce 31 octobre pour élire le futur président de ce pays. Quatre candidats sont en lice dont le président sortant Allasane Dramane Ouatarra qui brigue un troisième mandat très controversé et en face de lui l’ancien chef de l’État Henri konan Bédié, Pascal affi N’ Guessan et Kouadio Konan Berta. Dans la région administrative de Kankan, ils sont 245 électeurs venus des préfectures de Siguiri, Mandiana et Kankan à prendre part à ce scrutin, selon la Commission électorale ivoirienne. Jeanne Koné, présidente du bureau de vote, parle des dispositions prises : « Toutes les dispositions sont prises pour une bonne élection et le matériel électoral est au complet, les membres des bureaux de vote sont munis de kits sanitaires, période de COVID-19 oblige. Il y a des agents de sécurité pour veiller au bon déroulement de l’élection, donc pour l’instant. Aucune difficulté n’est à signaler ».

Selon le président du RHDP à Kankan, les militants du parti au pouvoir sont déjà prêts pour élire de nouveau Alasane Ouatarra au regard des ses multiples réalisations : « Nous avons multiplié des sensibilisations sur le terrain auprès de nos militants et ils se sont massivement inscrits. Aujourd’hui, ils sont venus nombreux pour voter pour notre président, il a fait beaucoup de choses pour la côte d’ivoire et nous sommes confiants de notre victoire d’ où cette détermination des électeurs qui ont parcouru plusieurs kilomètres », a expliqué Oumar Chérif.

Pour sa part, Honoré Laurent, un autre ivoirien invite ses concitoyens à la paix et à fraternité : « Nous sommes tous Ivoiriens et nous ne voulons plus de problèmes dans notre pays. L’élan du développement pris par la Côte d’Ivoire doit être notre leitmotiv ».

Pour rappel, aucun parti politique de l’opposition n’est représenté dans ce bureau de vote de Kankan. Leurs militants ont-ils suivi le mot d’ordre de boycott lancé par leaders ? L’avenir nous l’édifiera…

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com