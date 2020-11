Un comédien en herbe, résidant dans la préfecture de Coyah, a violé dans la nuit du 28 au 29 octobre quatre fillettes toutes habitant au quartier Bananerai. L’information nous a été donnée par l’une des mères des victimes.

Selon cette mère de famille qui a requis l’anonymat, il s’agit des fillettes dont l’âge varie entre 5 ans et 7 ans.

« Le présumé violeur est un comédien d’une trentaine d’années qui résidait avant dans notre quartier Bananerai. Ma fille et deux autres ont 5 ans et la plus âgée à 7 ans. Les viols se sont produits le 28 octobre, nuit du maouloud, aux environs de 20 heures. Comme il vient souvent chez nous et joue avec les fillettes et il leur donne parfois de l’argent. Donc, quand il est venu cette fois-ci, il a pris les fillettes sur sa moto et les a transportées dans une forêt située non loin de chez nous et c’est là-bas qu’il a fait son sale besogne en violant les quatre fillettes avec ses doigts », a-t-elle raconté.

Poursuivant, elle a ajouté que le secret a été caché entre les fillettes qui craignaient d’être frapper. « Il y a une même où on voit les traces des doigts du jeune homme. La fille m’a dit qu’elle a eu peur de me le dire. C’est ce samedi tout a été découvert quand les fillettes ont dévoilé ça entre elles en présence d’une autre fille qui est venue nous informer. Il y a une des fille depuis qu’elle a été violée, elle ne se porte pas bien et c’est ainsi qu’elles ont été toutes conduites à l’hôpital où les médecins ont déclaré qu’elles ont été effectivement touchées », a expliqué la mère de famille.

Quant au présumé violeur, il a été arrêté et conduit au commissariat central de Coyah où il est détention provisoire en attendant d’être situé sur son sort.

Balla Yombouno