CRISE SOCIOPOLITIQUE : « Notre démocratie est destructrice et meurtrière », selon Ismaël Condé

Le président du Parti de la révolution populaire africaine de Guinée, le doyen Ismaël Condé, était ce lundi 2 novembre 2020 face aux médias pour une conférence de presse sur le thème « Pourquoi notre démocratie est-elle destructrice et meurtrière ? Que faut-il faire pour en sortir ? »

Considère comme l’un des doyens de l’actuelle classe politique guinéenne, M. Condé estime que la démocratie de la Guinée est à la fois destructrice et meurtrière. « Je crois que c’est une évidence pour chacun de nous que notre démocratie est effectivement une démocratie destructrice. Destructrice pas seulement dans le sens de la destruction des biens matériels comme les boutiques, destructrice des choses plus importantes encore que les biens matériels, destructrice de mariage, destructrice des liens de voisinage depuis cette mutation multipartites….

Argumentant dans ce sens, il a indiqué aussi notre démocratie a détruit des amitiés et d’autres liens : « Notre démocratie a dressé les voisins les uns contre les autres. Les voisins qui, hier, étaient solidaires« .

Par ailleurs, il a déclaré que notre démocratie est meurtrière ; et pour cause : « Depuis son instauration combien de Guinéens sont morts ? D’abord, à l’installation de la démocratie dans les années 90, 91, 92 et 93. Combien de Guinéens sont morts ? Et depuis cette réinstauration, ils sont au nombre de combien les Guinéens qui ont été tués à l’occasion des votes des élections. La dernière élection, celle du 18 octobre dernier à ce jour, a fait combien de morts ? Les chiffres les plus courants, c’est entre 20 et 30 morts. Et pendant la période de campagne électorale, il y avait eu aussi des morts. Donc, c’est une évidence que de dire que notre démocratie est destructrice et meurtrière« , a-t-il conclu.

Balla Yombouno