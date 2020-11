Le décès de Louis M’bemba Soumah, ancien secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), aura permis d’amorcer le processus d’unification du mouvement syndical guinéen. C’est du moins ce à quoi on peut s’en tenir du déroulé du symposium organisé en sa mémoire ce vendredi 6 novembre 2020 au Palais du peuple à Conakry.

Dès après la disparition du leader syndical, le 1er novembre 2020 des suites d’une courte maladie à l’hôpital Ignace Deen, les chefs des fractions rivales du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) ont, par médias interposés, émis la volonté d’unifier le mouvement syndical, conformément aux vœux du défunt Louis M’bemba Soumah. Et c’est l’ancien ministre de l’Education nationale Ousmane Souaré qui a servi d’intermédiaire pour le lancement d’un processus de réconciliation des acteurs du mouvement syndical guinéen ; et plus précisément de l’USTG.

Ainsi, les quatre fractions syndicales du SLECG et de l’USTG ont accepté de se réconcilier. Tout d’abord, ce sont les secrétaires généraux des deux fractions syndicales rivales du SLECG, Aboubacar Soumah et Kadiatou Bah, en larmes qui se sont faits des accolades. Puis, ce fut le tour d’Abdoulaye Sow et d’Abdoulaye Camara qui se réclament tous secrétaires généraux de la centrale mère du SLECG, l’USTG, d’emboiter le pas. Il a été ensuite été décidé de mettre en place des commissions afin d’amorcer des pourparlers en vue de trouver un seul leader à la tête du SLECG et de sa centrale mère, l’USTG.

Hawa Bah