KANKAN : un enfant de six ans perd la vie dans un puits

L’acte s’est passé dans la matinée de ce mardi 17 novembre 2020 au quartier Sogbè dans la commune urbaine de Kankan. L’enfant de six ans a perdu la vie alors qu’il cherchait de l’eau pour se désaltérer, après un tour en ville avec ses camarades, selon des informations recueillies sur place par le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

La victime s’appelait Sekouba Kébé et était élève en 2e année. Ce matin, alors qu’il cherchait de l’eau pour boire, il est tombé dans le puits et y a perdu la vie après avoir passé plus d’une heure à l’intérieur.

« Ce matin, nous sommes partis en ville. Quand on est revenus, il a dit qu’il avait soif et je lui ai dit d’aller boire dans la jarre, mais il ne l’a pas fait. Et quand je suis revenu dans la maison, j’ai vu ses chaussures et, lui, il criait déjà dans le puits. C’est ainsi que j’ai alerté les gens qui sont venus, mais il a passé plus d’une heure sous l’eau et il est mort », a raconté l’ami avec lequel le défunt était.

L’enfant laisse derrière lui une maman inconsolable. « Il était tout pour moi ! Il faisait tout pour moi. Ce matin, j’ai quitté la maison pour le marché et on m’a appelé pour m’annoncer sa mort. Il n’aimait même pas le puits. Mais c’est la volonté de Dieu qui est faite », a déclaré en sanglot Sara Kaba, mère de Sekouba Kébé dont l’inhumation aura lieu après la prière de 14 heures.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com