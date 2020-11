SPPG : Sidy Diallo passe la main à Diaraye Guirassy !

C’est désormais officiel ! Diaraye Guirassy, rédactrice en chef-adjointe de la Radio Nostalgie succède à Sidy Diallo, le premier secrétaire général du Syndicat de la presse privée de Guinée (SPGG). Une cérémonie de passation de service a été organisée ce mardi entre les deux au cours de laquelle le secrétaire sortant a fait son bilan à la tête du syndicat, notamment le Projet de convention collective des journalistes qui, selon lui, est à 80% de réalisation. La successeur, elle, s’est voulue dans une démarche de continuité des acquis entamé par Sidy Diallo avant d’annoncer l’organisation de nouvelles élections dans les six prochains mois conformément au règlement intérieur du syndicat.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une représentante de la Haute autorité de la communication (HAC) et ceux de l’Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante (AGEPI) et de l’Association guinéenne de la presse en ligne (AGUIPEL).

A l’entame de son intervention, Sidy Diallo, le secrétaire sortant est revenu sur la genèse de la création du SPGG. « Depuis plus de 5 ans, nous étions sur le terrain. Après une enquête menée par l’Association des jeunes reporters (AJR) dans 30 radios privées de Conakry et à l’intérieur du pays sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Après enquête, souvenez-vous, nous étions en 2015, sur 30 radios à l’époque, il n’y avait que deux radios qui signaient des contrats de travail avec les journalistes, trois radios qui assuraient les journalistes à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ou dans une banque d’assurance et onze qui respectaient le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti). C’est à l’issue de cette enquête que l’AJR, en commun accord avec d’autres associations telles les amis de la maison de la presse à Coléyah et l’AJDD (Association des journalistes pour le développement durable), on s’est mobilisés pour créer le tout premier syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée dans l’histoire de ce pays », a-t-il rappelé.

De son côté, Diaraye Guirassy, la secrétaire générale intérimaire, a remercié ceux ou de près et de loin qui ont œuvré à la réussite de sa carrière professionnelle. « Je remercie à titre personnel mon patron de presse ; celui qui, il y a 9 ans, a cru en moi et m’a embauché dans son entreprise. Une entreprise dans laquelle j’ai gravi des échelons : de journaliste reporter en journaliste présentatrice, de présentatrice à rédactrice en cheffe-adjointe et secrétaire générale de la sous-section syndicale du SPPG, qui d’ailleurs est la première à être installée dans tout le pays » a-t-elle souligné.

Poursuivant son intervention, elle a également salué les efforts consentis par son prédécesseur, Sidy Diallo. « Mes vives remerciements vont à l’endroit de mes collègues du bureau exécutif qui ont fait et continuent à faire un travail acharné et remarquable dans l’ombre. Aux patrons de presse qui constituent nos premiers partenaires, grâce auxquels ce syndicat existe ; car sans entreprise de médias, il n’y a pas d’employés de presse, il n’y a pas de syndicat pour une quelconque lutte syndicale », a rappelé Diaraye Guirassy. Elle a par ailleurs demandé au secrétaire sortant de devenir le point focal du syndicat à Mamou, où il s’engage à devenir un fervent défenseur des journalistes en tant que patron de presse, à la tête d’une radio privée.

Plus loin, elle est revenue sur les défis majeurs du SPPG, dont la mise en œuvre de la convention collective et la lutte contre les violences faites aux journalistes et l’impunité dans les crimes commis contre ces derniers. « Pour y arriver mon équipe et moi, allons tout d’abord procéder à la vulgarisation du contenu de nos statuts et règlements intérieurs au niveau de tous les organes de presse ; installer des sous sections syndicales ou la mise en place des points focaux dans les rédactions qui serviront de relais ; la représentativité du syndicat comme représentant des employés de presse à la Haute autorité de la communication après une première tentative », a annoncé la nouvelle leader du syndicat.

En outre, la secrétaire entrante semble vouloir donner la latitude à d’autres collaborateurs de s’exprimer officiellement au nom du bureau du SPPG. « Pour relever ce défis, nous tendons une main franche à la Haute autorité de la communication, aux patrons de médias, aux associations de presse et à l’ensemble de la corporation, car cette lutte se doit d’être collégiale. C’est pourquoi d’ailleurs, dans les jours à venir, nous allons procéder à l’interne, à la mise en place d’une commission stratégie et mobilisation avec à sa tête un porte-parole qui devra désormais communiquer sur toutes les actions menées par le syndicat et pour le syndicat », a ajouté Diaraye Guirassy.

Pour sa part, Djenabou Batco Diallo, commissaire à la HAC, a accepté la main tendue à son institution par le SPPG. « Nous allons aux côtés du syndicat de la presse nous impliquer dans la protection des droits des journalistes », a-t-elle assuré.

A noter que Sidy Diallo a dirigé le Syndicat de la presse privée de Guinée (SPPG) durant six ans. Il dirige désormais la radio Fraternité FM qui, selon lui, va s’investir dans le cadre du renforcement du tissu social en Guinée ; d’où son installation à Mamou, la ville carrefour.

Hawa Bah