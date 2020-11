CONAKRY : la BSPPV présente deux présumés violeurs

Ce jeudi, 19 novembre 2020, la Brigade spéciale de protection des personnes vulnérables (BSPPV) de Belle-Vue a présenté à la presse deux présumés violeurs de fillettes : L.C., âgé de 25 ans, domicilié à Bonfi, et I. S. 17 ans, habitant à Coyah. Les présumées victimes sont respectivement âgées de 6 et 8 ans. Elles ont été conduites à l’hôpital où il a été confirmé qu’elles ont effectivement été victimes d’attouchements sexuels.

Interrogé, l’adjudant-chef Sékou 2 Camara, commandant en chef adjoint, chargé du dossier, a expliqué sa brigade a été saisie du dossier au début de la semaine de deux cas de viols. « C’est une dame qui avait constaté l’absence de sa fille, et elle a demandé à la sœur de sa fille, pour savoir où se trouve la fillette. Et cette dernière lui a dit qu’elle est rentrée dans la chambre de [L. C.]. La maman est alors rentrée au salon et a appelé à deux reprise sa fille, mais elle n’a pas répondu. Quelques temps après, la fillette est sortie. Sa maman a eu le courage de rentrer dans la chambre du monsieur pour savoir ce que faisait sa fille dedans. Et par surprise elle a trouvé le jeune en train de porter sa culotte. Elle a demandé au monsieur le motif de la venue de sa fille dans sa chambre, celui-ci a dit qu’elle était venue demander quelque chose. Alors sa maman a crié et on nous a alertés. On est allés le chercher », a-t-il expliqué.

Tous les deux présumés violeurs ont rejeté, devant la presse et les parents des victimes présumées présents, les accusations à leur encontre.

Le jeune L. C. a d’ailleurs décidé de ne pas parler sans la présence de son avocat. « Je ne connais pas et je ne parle pas sans mon avocat », a-t-il déclaré.

Le second accusé, I. S., résidant dans la commune urbaine de Coyah, a lui aussi nié avoir commis un viol. « Je ne l’ai pas violée. Elle est venue chercher des feuilles pour nettoyer sa planchette, et j’ai tenté de la prendre en main, elle a couru et a crié. Après, ses parents sont venus me chercher », s’est-il défendu.

Ces dernières années, le phénomène du viol a pris de l’ampleur en Guinée, où des centaines de cas ont été répertoriés par les ONG et les services compétents. Pour lutter contre le phénomène, l’adjudant-chef Bernard Tenguiano, commandant de la BSPPV, appelle les citoyens à dénoncer tout cas de viol. « Le viol, c’est un phénomène auquel personne n’est à l’abri et le violeur n’est pas loin. Il est toujours très proche », a-t-il prévenu.

Balla Yombouno