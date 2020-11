KANKAN : un grave incendie évité de justesse au marché Djaka

Dans la nuit dernière, aux environs de minuit, un grave incendie a été évité de justesse au marché Djaka dans la commune urbaine de Kankan. C’est dans une cuisine que le feu s’est déclaré avant d’atteindre un fagot de bois se trouvant à quelques mètres de là. Le feu vite s’est propagé et a atteint le toit de certaines boutiques du marché.

Heureusement, le feu a été maitrisé, empêchant ainsi l’incendie de faire d’importants dégâts qui auraient touché de nombreuses familles dans ce centre de négoce de la ville de Kankan.

Interrogé par le correspondant du Djely en Haute-Guinée, Mohamed Kébé, propriétaire d’un magasin rempli de sacs de riz, revient sur les circonstances de cet incident. « Un ami m’a appelé entre 23H et 00H pendant que j’étais à la maison et m’a dit de venir au plus vite qu’il y avait un incendie dans ma boutique. Je suis venu et j’ai vu beaucoup de personnes sur les lieux, des volontaires et des sapeurs-pompiers ont éteint le feu. Il n’y a pas eu de dégâts, seulement quelques briques ont été cassées. Mais mes sacs de riz n’ont pas été atteints », a-t-il expliqué.

Bandjou Diakité, propriétaire d’une pharmacie dans ce marché, dit avoir subi quelques dégâts dans son officine, mais rend grâce à Dieu puisque sa pharmacie n’a pas été consumée par les flammes. « C’est la cuisine qui est derrière ma pharmacie qui a pris feu. On m’a appelé, je suis venu. Les médicaments qui sont dans des cartons dans la petite chambre de ma pharmacie ont tous été mouillés et mes sérums ont été percés, mais ce n’est pas beaucoup. Je remercie Le Tout Puissant et les gens qui nous ont aidé », a déclaré le pharmacien.

Par ailleurs, un autre cas d’un d’incendie a été signalé la nuit dernière à Timbo, un quartier de la commune urbaine de Kankan. Selon nos informations, l’incendie s’est déclaré dans un domicile privé…

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com