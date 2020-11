Foot for Change prépare également sa rentrée

Alors que les écoliers vont reprendre le chemin de l’école le 1er décembre, Foot for Change a fait sa pré-rentrée samedi 14 novembre au Groupe Scolaire Koumandian Keita 1 (KK1). C’est dans cet établissement que la grande majorité de la quarantaine de joueuses sont scolarisées.

Le rendez-vous était donné dans la cour de l’établissement afin de pouvoir accueillir les jeunes filles et leurs parents, fiers de voir leurs enfants impliqués dans un beau projet pédagogique et sportif. Pour les responsables du projet Foot for Change comme pour les parents et les jeunes filles, « un esprit sain dans un corps sain » est essentiel pour s’épanouir, surtout lors de l’adolescence.

En effet, Foot for Change a été lancé en janvier 2019 par la Fondation SMB-Winning afin de créer un programme sur un format sport-études tourné vers le football féminin. Composée uniquement de jeunes filles, l’association vise à promouvoir la pratique sportive et l’excellence scolaire pour contribuer à l’égalité des chances et à la promotion féminine en Guinée.

Afin de commencer cette nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions, la Fondation SMB-Winning – à l’initiative du projet Foot for Change – a pris à sa charge les frais de scolarité de l’ensemble de ses joueuses, soit plus de 115 millions de francs guinéens. En parallèle, de nouveaux équipements sportifs ont été remis aux jeunes filles pour être parfaitement équipées pour faire face à leurs adversaires sur les terrains lors de cette nouvelle saison.

Piloté sur le terrain par l’Association Foot Elite, avec notamment la participation active de l’ancien international Fodé Mansaré, Foot for Change un projet visant à offrir à de jeunes guinéennes passionnées de sport et aspirant à réussir leurs parcours scolaires une double formation de qualité, facilitant ainsi leur future insertion socio-professionnelle.

Pour Frédéric Bouzigues, Secrétaire Général de la Fondation SMB-Winning, « Foot for Change est le projet phare de la Fondation SMB-Winning. Dans ce projet, je retrouve toutes nos valeurs : le travail et la persévérance, le sens du collectif et le respect de l’autre, l’envie d’apprendre et de se dépasser ».

Fodé Mansaré, ancien joueur de football international et fondateur de Foot Elite, tient à rappeler que c’est « un engagement exigeant que nous demandons de la part des jeunes filles : elles doivent être autant impliquées en cours que sur les terrains. Et je crois que c’est ce qui explique notre réussite jusqu’ici ».

Un engagement exigeant, mais qui a mis sur la voie du succès scolaire et sportif ces jeunes filles. En effet, depuis qu’elles ont rejoint le programme Foot for Change, l’ensemble des jeunes ont vu leurs résultats scolaires progresser. En permettant à ces jeunes filles de viser l’excellence sur les terrains comme sur les bancs de l’école, la Fondation SMB-Winning et ses partenaires contribuent vraiment à l’épanouissement et la réussite de la jeunesse guinéenne.