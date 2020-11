DECLARATION DE BIENS : Alpha Condé persiste et signe

Avec la récupération du foncier bâti et non bâti de l’Etat, elle symbole la rupture que le président Alpha Condé entend imprimer à sa gouvernance au titre du troisième mandat. Elle, c’est la déclaration du patrimoine qui a déjà fait l’objet d’un décret du chef de l’Etat. Le président de la République en a également parlé le samedi dernier, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration d’une banque de la place. Et il promet qu’avec la rigueur qu’il mettra à faire observer cette nouvelle disposition, le népotisme dans l’attribution des marchés de l’Etat, c’est terminé.

Ainsi, assure le président Alpha Condé, le décret sur la déclaration des biens ne concerne pas que les biens des ministres. C’est de l’environnement de la gouvernance globale dont il est question. Ainsi, dit le président : « nous savons qu’il y a des ministres qui créent des sociétés pour leurs femmes, et ses femmes participent à des appels d’offres auxquels elles sont favorisées. C’est pourquoi nous avons dit déclaration des biens des ministres, de leurs femmes et leurs enfants ». L’objectif, selon le chef de l’Etat, étant qu’il ne soit plus possible qu’un « ministre se cache derrière sa femme pour construire une entreprise et que cette entreprise soit favorisée par copinage entre les ministres. Cela doit être très clair pour tout le monde ».

En outre, avertit également le président Alpha Condé : « les appels d’offres à partir d’un certain seuil seront totalement contrôlés par une structure qui existe à la présidence, parce qu’on peut éliminer les gens sans raison. Une structure dont le rôle conséquent n’est pas « n’est pas seulement de voir les gagnants mais de rependre entièrement le processus afin de s’assurer que quelqu’un n’a pas été éliminé sans raison ».

Balla Yombouno