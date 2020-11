Depuis quelques jours, la question de la possible dissolution de l’Assemblée nationale, issue des élections législatives controversées du 22 mars dernier, suscite des vifs débats en Guinée. Alors que certains proposent de la dissoudre pour une sortie de la grave crise politique que le pays traverse depuis plusieurs mois, d’autres n’en voient pas nécessairement comme une solution. C’est le cas du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Prenant l’exemple sur la démission du député Siaka Barry, élu sous la bannière du Mouvement populaire démocratique de Guinée (MDPG), Albert Damantang Camara a estimé, lundi dernier dans l’émission On refait le monde sur Djoma Médias, que la dissolution de l’Assemblée nationale serait une insultes envers les électeurs qui ont élu les députés qui y siègent.

« La question de la dissolution de l’assemblée est une question hautement politique. Il faut qu’il y ait de très bonnes raisons pour le faire, parce que très souvent on a pris ici des décisions au nom de la paix, ça n’a servi absolument à rien (…) Il faut quand-même respecter le choix des électeurs. Il ne faut pas oublier : très souvent dans nos débats, comme le débat sur la constitution, qu’au centre de tout ça, il y a le peuple. C’est lui qui est souverain. Vous lui dites d’aller voter, et six mois après vous lui dites : on laisse tomber, on va le refaire. Ce que quelque part vous n’avez pas respecté le choix qu’il avait fait… », a estimé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Hawa Bah