KANKAN : le corps sans vie d’un enfant de 4 ans retrouvé dans un puits

Après le décès d’un enfant de six ans dans un puits survenu au quartier Sogbè, il y a un peu plus d’une semaine, c’est une découverte macabre qui a été faite dans la matinée de ce jeudi 26 novembre 2020 au quartier Sinkèfara 1, dans la commune urbaine de Kankan. La victime est un jeune garçon qui faisait l’objet d’un avis recherche, émis par sa famille, depuis 4 jours. C’est donc dans un puits du voisinage que l’enfant a été retrouvé sans vie, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Daye Camara, âgé de 4 ans, premier fils de sa mère, a été retrouvé mort dans un puits situé non loin de la maison familiale. Ibrahima Kalil Camara, l’oncle de la défunte, revient sur les circonstances de cette tragédie et lance un appel aux mères d’enfants. « Le lundi matin, après le petit-déjeuner, tous les enfants qui sont chez nous ici sont partis jouer chez nos voisins. Ce jour-là, tous ses amis sont revenus à la maison mais pas lui. On ne se doutait pas qu’il puisse disparaitre d’un seul coup comme ça. Ce n’est donc qu’à 14 heures au moment du déjeuner qu’on a constaté qu’il manquait à l’appel. C’est ainsi qu’on s’est lancé à sa recherche ; et c’est ce matin qui concorde au quatrième jour de sa disparition qu’on l’a retrouvé mort dans un puits. Je lance aussi un appel à l’endroit de toutes les mères qui passent la journée à la maison : il faut bien surveiller les enfants, sinon c’est affreux », a-t-il lancé.

Affligée par la perte de son premier fils, Aicha Chérif – en état de grossesse – explique : « On m’a appris que mon enfant a été retrouvé mort dans un puits. Mais on ne m’a même pas laissé l’occasion de jeter un coup d’œil sur son corps (…) Je m’en remets à Dieu et je l’implore pour qu’il ait pitié de son âme. C’était mon premier fils », a-t-elle indiqué.

Les responsables du quartier annoncent le lancement prochainement d’une opération afin de couvrir les tous les puits non couverts pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com