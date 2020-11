Dans une déclaration lue ce vendredi 27 novembre 2020 au son siège du parti sis à Gbessia, la jeunesse du RPG/Arc-en-ciel a dit regretter la réaction du gouvernement sur les accusations de détournements de plus de 200 milliards de francs guinéens portées à l’encontre de la ministre Zenab Nabaya Dramé, elle-même membre influente du parti présidentiel. Les jeunes ‘RPGistes’ appellent les autorités à différents niveaux à diligenter des enquêtes pour faire la lumière sur cette affaire de présumés détournements de fonds publics par un membre du gouvernement.

A l’entame de son intervention, le porte-parole de circonstance de la jeunesse du parti au pouvoir a indiqué ne pas comprendre cette position du gouvernement visant à protéger la mise en cause alors qu’aucun examen du dossier n’a été préalablement fait. « La jeunesse du parti demande au gouvernement de s’inscrire dans la logique du chef de l’Etat », a-t-il déclaré, ajoutant que le nouveau mandat du gouvernement est entre autre placé sous le signe de la bonne gouvernance, de la lutte contre les détournements de deniers publics et la corruption.

« La jeunesse du parti demande à l’Inspection générale des finances, à l’Inspection d’Etat, au Secrétariat général de la lutte contre la drogue et crimes organisés, et à la Cour des comptes de faire toute la lumière sur ce détournement présumé de 200 milliards entre les cadres des ministères de l’Enseignement technique, du Budget, des Finances et d’autres cadres qui seraient parrains », a t-il poursuivi.

Une démarche légitime qui, selon lui, permettrait d’innocenter ou d’accabler les personnes mises en cause. « Au Bureau politique national du parti de suggérer à son excellence Monsieur le président de la République d’auditer tous les contrôles et projets des ministères de l’Agriculture et de la Santé à travers un cabinet indépendant », ajoutant que ce nouveau mandat tire son existence de faire « goûter au bonheur » tous les Guinéens.

Hawa Bah